Google wprowadza do swojej flagowej przeglądarki w wersji na Androida przydatną funkcję, z której skorzystają ci, którym nie chce się czytać całych stron internetowych. Aplikacja zrobi to za nich.

Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie, z której korzystają miliony użytkowników urządzeń z Androidem, iOS, czy komputerów Windows/Mac. Nie da się jednak ukryć, że to Android ma najwięcej uwagi Google, gdyż jest to domyślnie wybierana przeglądarka, która jest już czymś więcej niż aplikacja do przeglądania sieci. Teraz, firma prezentuje swoją najnowszą ciekawostkę, z której skorzystają bardziej leniwi użytkownicy sieci lub ci, którzy mają problem z czytaniem treści na ekranach smartfonów.

Źródło: Depositphotos

To tryb Odsłuchaj tę stronę w Chrome pozwalający w wygodny sposób poznawać zawartość stron internetowych skupiających się przede wszystkim na tekście. Nie macie czasu na czytanie długich artykułów na stronach technologicznych lub naukowych? Wystarczy jeden przycisk, by posłuchać tego, o czym napisał autor. I to bez konieczności trzymania otwartej przeglądarki, czy włączonego ekranu.

Odsłuchaj tę stronę w Chrome już dostępne. Jak skorzystać?

Jak włączyć funkcję odsłuchiwania tekstu na stronie w przeglądarce Chrome? To proste:

Otwórz Chrome na urządzeniu z Androidem. Przejdź do witryny z tekstem, który chcesz przeczytać. W prawym górnym rogu kliknij Więcej, następnie Odsłuchaj tę stronę. Aby wyłączyć tryb Odsłuchaj tę stronę: kliknij Zamknij.

Co ciekawe, podczas odsłuchiwania zawartości stron internetowych można przeglądać w innych kartach, a także słuchać przy zablokowanym ekranie. Jednak to nie koniec, gdyż funkcja posiada kilka dodatkowych opcji, w tym szybkość odtwarzania, czy głos, który będzie czytał strony. Co więcej, można też skorzystać z zaznaczania tekstu i automatycznego przewijania stron. Wszystko wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z odtwarzaczem muzycznym zainstalowanym na smartfonie – tu jednak sterujemy tym, w jaki sposób odtwarzany będzie tekst strony internetowej.

Wszystko wydaje się fajne, jednak na ten moment funkcja Odsłuchania strony w Chrome nie obsługuje wszystkich języków. Przeglądając strony pomocy technicznej Google, natknąć się można na informacje, że na ten moment dostępne są: angielski, arabski, bengalski, chiński, francuski, hindi, hiszpański, indonezyjski, japoński, niemiecki, portugalski, rosyjski. Można jednak podejrzewać, że w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne języki, w tym polski.

Z funkcji odsłuchiwania stron w Chrom nie mogą też na ten moment korzystać użytkownicy przeglądarki w wersji na iOS. Ci mogą korzystać z Safari i wbudowanego narzędzia "czytanie strony przy użyciu Siri". Ta jednak nie potrafi porozumiewać się z nami w języku polskim, więc o czytaniu polskich stron możemy zapomnieć. Czy zmieni się to wraz z wprowadzeniem Apple Intelligence, które planowane jest na jesień tego roku? Na pewno nie na premierę. Sztuczna inteligencja w wykonaniu Apple w pierwszej kolejności będzie dostępna wyłącznie w języku angielskim i tylko w Stanach Zjednoczonych. Firma zapowiada jednak, że rozszerzenie na kolejne kraje i języki nastąpi w przyszłym roku, jednak coś mi mówi, że do Polski szybko nie zawita.