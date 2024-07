Chrome sprawdzi, co pobierasz. Wszystko dla twojego dobra

Chrome wprowadza dodatkowe warstwy bezpieczeństwa przed pobieraniem potencjalnie niebezpiecznych plików. Przeglądarka sama sprawdzi, czy to, co ściągamy z sieci, nie sprawi nam problemów.

Przeprojektowany interfejs pobierania w Chrome daje nam możliwość zapewnienia jeszcze lepszego kontekstu, gdy Chrome chroni użytkownika przed potencjalnie złośliwym plikiem. Korzystając z dodatkowej przestrzeni dostępnej w nowym interfejsie pobierania, zastąpiliśmy nasze poprzednie komunikaty ostrzegawcze bardziej szczegółowymi, które przekazują więcej niuansów na temat charakteru zagrożenia i mogą pomóc użytkownikom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

– czytamy w najnowszym komunikacie na stronach poświęconym bezpieczeństwu przeglądarki Chrome. Teraz, gdy aplikacja wykryje potencjalnie niebezpieczne pobieranie, będzie mogła przesłać pliki do chmury i przeskanować je przed pobraniem ich na nasze urządzenie. Zmienia się też sposób informowania użytkowników o niebezpiecznych plikach. Ostrzeżenia o pobieraniu są bardziej zrozumiałe dzięki wprowadzeniu dwupoziomowej taksonomii ostrzeżeń opartych na sztucznej inteligencji. Są to:

Podejrzane pliki (werdykt o niższym poziomie zaufania, nieznane ryzyko wyrządzenia szkody użytkownikowi)

Niebezpieczne pliki (werdykt o wysokim poziomie zaufania, wysokie ryzyko szkód dla użytkownika)

Co więcej, mechanizmy bezpieczeństwa skanujące pobierane pliki w chmurze mogą teraz poprosić użytkowników o podanie hasła do archiwów, które będzie wymagane do sprawdzenia ich zawartości. Ten bardziej zaawansowany system pozwoli uniknąć sytuacji, w której otrzymujemy zaszyfrowane archiwa, które po rozpakowania mogą zawierać np. złośliwe oprogramowanie. W oknie przeglądarki pojawi się odpowiednie pole, a po wpisaniu hasła, systemy sprawdzą, czy pliki wewnątrz archiwum są bezpieczne.

Chrome sprawdzi twoje pobierane pliki. Nowe opcje już dostępne

Warto jednak zaznaczyć, że nowe opcje bezpieczeństwa dotyczą wyłącznie tych użytkowników, którzy już teraz korzystają z opcji "silniejsza ochrona" oferująca bardziej zaawansowane mechanizmy blokowania treści, informowania o zagrożeniach, czy możliwość skanowania pobieranych plików. Czym różni się "silniejsza ochrona" od pozostałych trybów bezpiecznego przeglądania?

Gdy włączysz silniejszą ochronę, będziesz otrzymywać ostrzeżenia o potencjalnie niebezpiecznych stronach, pobieranych plikach i rozszerzeniach, nawet tych, które wcześniej nie były znane Google.

Gdy odwiedzasz jakąś witrynę, Chrome wysyła jej adres URL oraz niewielką próbkę zawartości, danych o aktywności rozszerzeń i informacji o systemie do Bezpiecznego przeglądania Google, żeby sprawdzić, czy nie zawierają jakichś zagrożeń. Między innymi szczegółowo skanowane są pliki do pobrania. Informacje wysyłane do Bezpiecznego przeglądania Google są używane wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto Google, działanie Bezpiecznego przeglądania będzie obejmowało wszystkie usługi Google, z których korzystasz, a odpowiednie dane będą zapisywane na Twoim koncie Google. Na przykład w razie incydentu związanego z bezpieczeństwem Bezpieczne przeglądanie może zwiększyć ochronę Gmaila.

Google podkreśla, że włączenie silniejszej ochrony zwiększa nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale także pozostałych użytkowników internetu. W jaki sposób? Tego firma nie zdradza. Wiadomo natomiast, że ten tryb oferuje również możliwość otrzymywania powiadomień o potencjalnym zagrożeniu w momencie użycia hasła, które mogło trafić do sieci. Co więcej, dodatkowe warstwy bezpieczeństwa nie wpływają w żaden sposób na wydajność przeglądarki, czy urządzenia – przynajmniej w zauważalny sposób.