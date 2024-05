Google nie przestaje ostatnio zaskakiwać nowościami serwowanymi w przeglądarce Google Chrome. Kilka dni temu informowaliśmy o bardzo pozytywnej zmianie, która trafiła do użytkowników przeglądarki na iOS oraz iPadOS. Teraz nowości trafiają do użytkowników na Androidzie. I to bardzo praktyczne nowości — chodzi bowiem o otwieranie stron wewnątrz aplikacji ze wsparciem trybu obraz w obrazie (ang. picture in picture).

Picture in picture lwia część użytkowników kojarzy przede wszystkim z aplikacjami do oglądania wideo. Bo to wówczas najczęściej z nich korzysta — gdy minimalizuje okno swojego ulubionego VOD i mimo posiadania niewielkiego podglądu, może korzystać z przeglądarki internetowej czy komunikatora. Teraz analogiczna zmiana trafia także do przeglądarki Chrome, która wspierać będzie otwieranie stron internetowych uruchamianych wewnątrz aplikacji w analogiczny sposób. Tym samym będziemy mogli przełączać się między aplikacją a stroną bez zamykania sesji i dodatkowych kłopotów.

Niestety, zła wiadomość jest taka, że opcja ta podziała wyłącznie z aplikacjami które wspierają tzw. Chrome Custom Tabs (więcej na ich temat możecie przeczytać na oficjalnej stronie pomocy). No i właśnie — wówczas to kiedy uruchomimy odnośnik bezpośrednio z aplikacji który włączony zostanie w Chrome, w lewym górnym rogu czekać na nas będzie specjalna strzałka, która pozwoli "zminimalizować" okno — jak w trybie wideo picture in picture. W ten sposób łatwo można będzie przełączać się między aplikacją a stroną internetową bez ryzyka utraty danych.

To bardzo praktyczna zmiana, którą prawdopodobnie doceni lwia część użytkowników korzystająca z przeglądarki Google Chrome. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że będzie ona szeroko wspierana, by żyło się wygodniej!

