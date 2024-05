Grok będzie się rozwijał

Musk kilka miesięcy temu zaprezentował swojego chat bota bazującego na sztucznej inteligencji, którego nazwał Grok. Jest on dostępny dla użytkowników, którzy płacą abonament premium w ramach swojego konta na Twitterze. Nie jest to jednak projekt samego Twittera, Grok został stworzony przez spółkę xAI, której założycielem jest nie kto inny jak... Elon Musk. Miliarder miał inną wizję rozwoju SI niż Sam Altman z OpenAI i dlatego postanowił stworzyć własną firmę, która będzie zajmowała się tym zagadnieniem. xAI powstało zaledwie w połowie zeszłego roku, ale ma już swoim koncie całkiem spore osiągnięcia. Na dalszy rozwój potrzeba jednak znacznych środków, które spółka właśnie otrzymała.

Źródło: Depositphotos

Musk zainwestował w ten projekt w początkowej fazie już przeszło 1 mld USD, a teraz w ramach drugiej rundy finansowania prywatnego, zebrał oszałamiające 6 mld USD. W projekt zainwestowali giganci rynku venture capital, tacy jak Andreessen Horowitz, Sequoia Capital czy saudyjski książę Al Waleed bin Talal. Taka kwota inwestycji sprawia, że wartość xAI została obecnie wyceniona na 18 mld USD, co jak na firmę posiadającą zaledwie jeden produkt, wydaje się wygórowaną wartością. Szał na sztuczną inteligencję jednak nadal trwa i wyceny spółek nie mają wiele wspólnego z realną wartością, bo wszyscy przewidują ogromne przychody w przyszłości.

Zanim to jednak nastąpi, xAI musi zbudować odpowiednio szybki superkomputer, aby mieć możliwość rozwoju i dalszego uczenia swojego modelu sztucznej inteligencji. To właśnie między innymi na to wydane zostaną pozyskane pieniądze. Elon Musk planuje zbudować jeden z największych klastrów obliczeniowych na świecie, na który będzie składało się ponad 100 tys. układów NVIDIA H100. To jednak potrwa, ukończenie tego projektu planowane jest dopiero na koniec przyszłego roku. Wygląda na to, że największym wygranym tej inwestycji będzie właśnie NVIDIA, która obecnie wyceniana jest wyżej niż... cała niemiecka giełda. Można się spodziewać, że spora część z tych 6 mld USD trafi właśnie do graficznego giganta, który z SI stworzył sobie kurę znoszącą złote jajka.

źródło grafiki: Depositphotos