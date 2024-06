ChatGPT to system sztucznej inteligencji (AI) stworzony przez OpenAI, laboratorium badawcze z siedzibą w San Francisco. Dzięki zdolności do generowania tekstu podobnego do ludzkiego GPT-3 stał się jednym z najczęściej omawianych postępów w technologii sztucznej inteligencji. Rozwój narzędzia rozpoczął się w 2018 roku, kiedy OpenAI wydało pierwszą wersję swojego modelu przetwarzania języka naturalnego. Od tego czasu model przeszedł kilka iteracji i w chwili obecnej mocno różni się od tego, z czym mieliśmy wcześniej do czynienia. ChatGPT potrafi naprawdę wiele i może się przydać w wielu sytuacjach. Jednak nie dzisiaj, gdyż dochodzą do nas sygnały, że strona chatgpt.com nie działa. I tak w rzeczywistości jest.

Chcąc wejść na stronę, witani jesteśmy paskiem ładowania, który się nie chce załadować do końca. Po chwili wyskakuje błąd "Bad gateway. The web server reported a bad gateway error" uniemożliwiający skorzystanie z serwisu. Tym, którym udało się załadować stronę internetową, nie działa "okno rozmowy" z ChatGPT, które służy do uzyskiwania odpowiedzi na zadane pytania – choć może wydawać się, że całość działa, po chwili pojawią się kolejny komunikat: Internal Server Error. Dotyczy to zarówno użytkowników korzystających z podstawowej, darmowej wersji ChatGPT, jak i użytkowników płatnych planów. Problemy pojawiają się także przy logowaniu do aplikacji mobilnej – tej na iOS, jak i Android.

ChatGPT nie działa. Trwa awaria systemu

Co na to OpenAI? Na stronach pomocy technicznej, gdzie znajdziemy informacje na temat statusu działania wszystkich systemów OpenAI znajdziemy informację o problemach związanych z działaniem ChatGPT. Ekipa odpowiedzialna za wyeliminowanie błędów i usterek poinformowała, że zidentyfikowała problem, który zostanie wkrótce rozwiązany. Kiedy? Na ten moment pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne potwierdzenie rozwiązania usterki lub zapisać się na listę, gdzie OpenAI informuje o statusie swoich usług.