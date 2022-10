TikTok jest fenomenem ostatnich miesięcy. Chyba najbardziej przerażające jest to, o czym pisał Jakub Szczęsny w tym tekście. Czyli to, że przeglądanie na nim treści jest po prostu uzależniające i wg. badań można to porównać do używania narkotyków.

Jednak sukces krótkich filmików zdecydowanie zmienił sposób w jaki do konsumpcji treści zaczęły podchodzić też inne platformy. W zasadzie wszystkie w stosunkowo krótkim czasie wprowadziły takie formy – np. YouTube Shorts.

W tym kontekście bardzo ciekawie wygląda badanie firmy Channel Factory, która sprawdziła po co i dlaczego użytkownicy korzystali z social mediów w 2022 r.

Zabawa rządzi

Aż 52 proc. ankietowanych twierdzi, że wchodzą na nie głównie dla relaksu i rozrywki. Poszukiwanie merytorycznie wartościowych treści zeszło na plan dalszy. Przeglądanie platform służy głównie poprawie nastroju, a aż 39 proc. (wzrost o 9 proc. w porównaniu z 2020 r.) jest zadowolona ze sposobu w jaki algorytm podsuwa im kolejne filmiki.

YouTube wciąż jest najpopularniejszym serwisem dla trzech przebadanych pokoleń, czyli Gen Z, Gen X i Millenialsów. Gen Z to pokolenie ludzi urodzonych w latach 1995 – 2012 – czyli pierwsze dorastające w pełni cyfrowym społeczeństwie. Millenialsi to pokolenie urodzone w latach 80-tych, które pamięta jeszcze jak wygląda życie „przed Internetem” ale dla których sieć jest również podstawowym narzędziem. Pokolenie X to ludzie w tym zestawieniu najstarsi, urodzeni w latach 70-tych ubiegłego wieku, którzy są we współczesnym świecie zagubieni i którzy „szukają sensu własnej egzystencji”. Stąd określenie X.

Wskazali oni YouTube jako platformę, z którą czują się najbardziej związani (prawie 90 proc. badanych). Dodatkowo jest to miejsce pierwszego wyboru, na którym poszukuje się dłuższych treści (powyżej 5 min).

Platformy stają się do siebie podobne

YouTube traci pod względem zaangażowania użytkowników. TikTok jest na fali wznoszącej i jemu statystyki rosną najbardziej. Wciąż jednak nieco bardziej angażujące są Instagram (89 proc.) i Snapchat (84 proc.). TikTok ma w tym momencie 80 proc.

Bardzo ciekawie wyglądają też działania konkurencyjnych platform. Podczas gdy YouTube wprowadza krótkie formy na podobieństwo TikToka, ten wydłuża czas publikowanych filmów. Teraz maksymalnie może on wynosić 10 min. Na początku była to minuta, potem 3 min. Średni czas trwania wideo na tej platformie to w tym momencie nieco ponad 2 min.

Najchętniej w social mediach poszukujemy rozrywki (47 proc.) potem porad kulinarnych (36 proc.), muzyki (35 proc.) i treści lifestalowych (32 proc.).

Jak zwraca uwagę Szymon Szmigiel z Channel Factory Polska, TikTok oferuje głównie treści rozrywkowe. Na YouTube oprócz nich można znaleźć również materiały edukacyjne, poradniki, filmy pełnometrażowe. I właśnie ze względu na różnorodność treści wciąż jest to najpopularniejsza platforma.

