YouTube ma Shorts, Instagram i Facebook mają Reels, Snapchat ma swoją sekcję na wrzucanie krótkich wideo, a Amazon... ma swoje Inspire. Firma stwierdziła, że chce się dosiąść do tego pociągu.

Nowy format recenzowania zakupów na Amazonie

Amazon najwyraźniej doszedł do wniosku, że klasyczne recenzje zakupionych produktów są już passé. Platforma do zakupów online postanowiła kontynuować panujące obecnie trendy i pracuje nad specjalnym sektorem, w którym użytkownicy mogą publikować krótkie filmiki i zdjęcia zakupionych produktów.

Całość będzie można oczywiście wzbogacić różnymi filtrami, naklejkami, efektami specjalnymi czy muzyką. Normalne recenzje co prawda nadal będą dostępne, jednak firma założona przez Jeffa Bezosa stawia duży nacisk na rozwiązanie, które garściami czerpie inspiracje z TikToka.

TikToki na Amazonie dopiero są w fazie rozwoju, jednak już widać pierwsze efekty

Jak donosi The Wall Street Journal, funkcję viralowych wideo na Amazonie jako pierwsza zauważyła firma Watchful Technologies Ltd z Izraelu, zajmującą się głównie sztuczną inteligencją. Okazuje się, że wewnętrzne testy wśród pracowników firmy trwały już od jakiegoś czasu.

Zakładka Inspire - bo właśnie tam będą znajdować się wszystkie vertical video - jest już widoczna na głównym ekranie aplikacji. W obecnej chwili jest tam mnóstwo zdjęć i dość mało filmików, jednak ilość napływających materiałów wideo stale rośnie i najprawdopodobniej nie trzeba wiele czasu, żeby feed z Amazon Inspire wyglądał dokładnie tak, jak w niesamowicie popularnej, chińskiej aplikacji.

Źródło: Depositphotos

Warto jednak pamiętać, że funkcja ta jest dopiero rozwijana. Nie jest zatem powiedziane, że na 100% zostanie wprowadzona na stałe dla wszystkich użytkowników. Z mojej perspektywy jest to czyste szaleństwo i próba upchnięcia TikTokowego formatu absolutnie wszędzie - już nawet nie tylko w social mediach, ale nawet na stronach do robienia internetowych zakupów. Mimo wszystko, content tego typu specjalnie do mnie nie trafia, więc mogę się mylić - biorąc pod uwagę internetowe trendy, nie będę wcale zdziwiony, jeśli Amazon Inspire zrobi prawdziwą furorę, a po takie rozwiązania następnie sięgnie Shopee, AliExpress, Wish czy inne strony tego typu.

Źródło: The Wall Street Journal

Stock Image from Depositphotos