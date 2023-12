Większość nawet nie wie, że coś takiego istnieje. Czym są słuchawki planarne?

Słuchawki to najpopularniejsze akcesorium, jakie dziś można sobie wyobrazić i ciężko spotkać na ulicy kogoś, kto ma telefon, ale nie ma do niego pary TWS albo, co rzadsze, słuchawek przewodowych. Muzyki słuchamy wszędzie - w domu, w komunikacji miejskiej, w pracy, podczas ćwiczeń, spacerów czy, oczywiście - w czasie wolnym. Dlatego też na rynku znajdziemy cały przekrój słuchawek - od tanich pchełek za kilkadziesiąt złotych po super ekskluzywny sprzęt kosztujący grube tysiące.

Jednocześnie — znaczna większość słuchawek wpada do jednej kategorii konstrukcyjnej i jeżeli miałbym zgadywać, to ponad 90 proc. rynkowej oferty, czy to w kwestii słuchawek dousznych, dokanałowych czy wokółusznych to modele dynamiczne. Są one tak popularne, że opisując słuchawki praktycznie się o tym nie wspomina.

Nie oznacza to jednak, że ten typ słuchawek jest jedynym dostępnym, ponieważ pod kątem konstrukcyjnym rynek audio, szczególnie pro audio, jest znacznie bardziej zróżnicowany. Dlaczego o tym wspominam? Chociażby dlatego, że konstrukcja przetwornika w samych słuchawkach ma znaczne przełożenie na brzmienie i to, jak obcujemy z samymi słuchawkami.

Czym są słuchawki planarne

Nie jest tak, że obok modeli dynamicznych słuchawki ortodynamiczne, zwane też planarnymi, są jedynymi dostępnymi, ale są zdecydowanie najpopularniejszą alternatywą. Czym różnią się od modeli, które możemy znaleźć w każdym elektromarkecie? Cóż, w klasycznych słuchawkach membrana przyczepiona jest do centralnie umieszczanej cewki, która porusza się dzięki zasilaniu elektromagnesu, w którego polu się znajduje. W przypadku słuchawek planarnych prąd mamy do czynienia z płaską membraną a za jej poruszanie odpowiada płaski przewodnik poprowadzony przez całą jej długość, który porusza wspomnianą membraną.

Powstaje pytanie - czy odmienna konstrukcja wpływa na brzmienie samych słuchawek? I tu odpowiedź jest bez zaskoczenia twierdząca. Słuchawki planarne (zazwyczaj) mogą poszczycić się lepszą separacją pomiędzy pasmami, a także — lepszą definicją w najwyższych i najniższych rejestrach. Miałem przyjemność posłuchać brzmienia kilku modeli i zawsze najlepiej wypadały na nich utwory, w których dużo się działo ponieważ dzięki tej właściwości pasma zwyczajnie nie zlewały się ze sobą.

Czy więc teraz wszyscy powinniśmy porzucić słuchawki dynamiczne na rzecz planarnych? Oczywiście, że nie ponieważ cechy te nie oznaczają, że słuchawki planarne są lepsze we wszystkich zastosowaniach. Po pierwsze, "planary" to zazwyczaj najwyższa półka, kosztująca po kilka tysięcy złotych, więc na pewno nie jest to model dla każdego. Drugą kwestią jest fakt, że niektórzy zwyczajnie preferują brzmienie słuchawek dynamicznych, które w podobnych pieniądzach bardzo często mogą jak równy z równym mierzyć się z modelami planarnymi.

Finalnie — słuchawki planarne najczęściej charakteryzują się wysoką opornością, co oznacza, że do ich napędzenia niezbędny jest dodatkowy wzmacniacz słuchawkowy, co nie tylko generuje koszty, ale też — sprawia, że z pewnością nie są to modele, które możemy zabrać ze sobą. Naturalnie — w obecnej sytuacji nie spotyka się planarnych słuchawek bezprzewodowych, a o takich funkcjach jak ANC można tu zapomnieć.

Dlatego słuchawki planarne stworzone są dla bardzo specyficznego odbiorcy — tego, który chce mieć najwyższa jakość swojej muzyki i który gotowy jest dla niej pójść na kompromisy w innych kwestiach. Niemniej, jeżeli szukamy wysokiej jakości, warto wiedzieć, że są na rynku alternatywy i technologia audio nie kończy się na modelach popularnych marek w elektromarketach.