Nowe Wiadomości: czy zaangażowanie nadrobiło prowizorkę?

Przyznam się, że jak wielu Polaków, czekałem wczoraj na nowe wydanie Wiadomości. Chciałem po prostu zobaczyć, co też w tym czasie, który przecież nie był długi, udało się "nowej" ekipie stworzyć na bazie dostępnych im środków. Od samego początku było wiadomo, że duża część pomieszczeń i assetów nie była dostępna, więc spodziewałem się "Wiadomości", ale bez wodotrysków.

Tymczasem dostaliśmy coś, czego nikt się chyba nie spodziewał. Brak dostępu do studia zapewne spowodował, że nowi włodarze w atmosferze chaosu zdecydowali o całkowitym rebrandingu programu. Zapewne uznali, że w takim wypadku nie będą zależni od tego co mają, czego nie mają, a rebranding to także "nowe otwarcie" i odcięcie się od, jakby nie patrzeć, skompromitowanej marki.

Ta decyzja dołożyła jednak swoją cegiełkę do tego, jak wyglądało pierwsze wydanie "19:30", które było jednocześnie przełomowe i... nudne zarazem.

Zacznijmy od tego, co w nowym wydaniu 19:30 się udało

Na początku trzeba przyznać jedno — nowe wydanie "Wiadomości" w ogóle się ukazało, co, patrząc na warunki, w jakich przyszło pracować dziennikarzom, montażystom etc., jest naprawdę nie lada osiągnięciem, bez względu na to, jak na to spojrzymy. Widzowie otrzymali program, który był spójny, nie popełniono w nim żadnego poważnego błędu czy wpadki technicznej i nawet zaryzykowano z wystąpieniem na żywo.

Na pewno trzeba pochwalić tu jakość zrealizowanych materiałów. Pomimo zamieszania te zostały wykonane na wysokim poziomie, dobrze "płynęły", zostały zmontowane dynamicznie i z wysokiej jakości komentarzem. To na pewno efekt dużego zaangażowania samych dziennikarzy i ekipy technicznej, co trzeba bardzo docenić. Mówię tu oczywiście o stronie technicznej, bo zakładam, że w zależności od tego, po jakiej stronie politycznej stoimy, to w kwestii treści będziemy mieli różne opinie. Na pewno nie można jednak nie zgodzić się, że przekaz 19:30 był mniej krzykliwy, bardziej stonowany i nieco... nudny. Ale też — kontrast w stosunku do tego, co działo się wcześniej, sprawia, że tę "nudę" większość komentujących przyjęła z otwartymi ramionami.

Przez jakiś czas zastanawiałem się nad tym, jak ocenić nowy "brand", czyli wszystkie assety graficzne (intro, paski etc.). W przypadku 19:30 są one ekstremalnie minimalistyczne, co mi się akurat podoba i uważam, że może być to świetna baza do "budowania" marki, a dodatkowo — pokazano, że do zrobienia dobrego serwisu informacyjnego nie trzeba mieć wielkiego studia ze wstawkami w 3D. Jestem jednak przekonany, że gdy 19:30 będzie mogło operować w normalnym trybie, to i takie elementy tam się pojawią.

19:30 dręczona była jednak problemami. Zdarzały się nawet pomyłki

Nie jest jednak tak, że jak za dotknięciem magicznej różdżki i dzięki "mocy przyjaźni" nowe wydanie serwisu informacyjnego było najlepsze na świecie, bo nie było. Zaczynając od samego studia i prowadzącego, wiele osób zwróciło uwagę, że Marek Czyż, choć spokojny i profesjonalny, został postawiony w trudnej sytuacji.

Jego prowadzenie serwisu, głównie przez brak studia, nieco odbiło się na jakości. Szczególnie bolało dziwnie rozmyte na krawędziach tło, prawdopodobny brak promptera z tekstem, a i do jakości audio można mieć tu zastrzeżenia. Część osób zwróciła też uwagę na problemy z dykcją. Z jednej strony — detal, a z drugiej — niesamowicie ważna sprawa, jeżeli mówimy o prowadzącym główne wydanie infromacyjne.

Idąc dalej — oprawa wizualna czasami cierpiała. W ramach jednego materiału często mieliśmy zupełnie różnie "pokolorowane" ujęcia, raz z nasyconymi barwami, raz w odcieniach sepii. Niespójne też były chociażby podpisy osób wypowiadających się — raz był to tekst z brandingiem, raz bez niego, raz użyto czcionki szeryfowej, raz bezszeryfowej etc.

Widzowie szybko wyłapali też pomyłki, jak przekręcone imię Sławomira Mentzena na pasku. Zastosowane infografiki i animacje też były bardzo ubogie, a przy wejściu na żywo Doroty Bawołek zdecydowanie ktoś mocno skręcił bitrate do tego stopnia, że można było liczyć piksele.

Niemniej — większość komentujących to wydanie "19:30" medioznawców ocenia program pozytywnie i w mojej opinii widoczne zaangażowanie dało radę przebić się przez ograniczenia techniczne. Ekipa została postawiona przed arcytrudnym zadaniem i mu sprostała, w międzyczasie robiąc skuteczny rebranding. Oczywiście, tego by nie było, gdyby TVP nie zostało "przejęte" w tak chaotyczny sposób, co na pewno odbiło się na wiarygodności samego programu.

Plan minimum, czyli stworzenie dobrego serwisu informacyjnego został jednak wykonany. Jak myślicie, czy nowa marka TVP1 się przyjmie?