Jak wam idzie oglądanie nowego sezonu Wiedźmina? Podoba wam się, w jakim kierunku poszli twórcy? Po licznych, czasem negatywnych, komentarzach związanych z pierwszym sezonem, jego twórcy obiecywali, że teraz będzie lepiej. Ja jestem jeszcze przed seansem i wierzę, że tak właśnie jest. A dla wytrwałych, Netflix przygotował niespodziankę. To krótki zwiastun kolejnej produkcji ze świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Będzie to serial aktorski, który jest prequelem do Wiedźmina.

Oficjalny opis serialu:

Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu "Wiedźmin". Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do "Koniunkcji Sfer", kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Wiedźmin: Rodowód krwi - obsada, twórcy i udział Andrzeja Sapkowskiego

O samej produkcji w ostatnich miesiącach nie mówiło się wiele. Krótki materiał z planu zdjęciowego niczego nie zdradzał. Podobnie jak dzisiejszy zwiastun, w którym możecie zobaczyć m.in. Michelle Yeoh i Sophię Brown. W serialu Wiedźmin: Rodowód krwi zagra także Laurence O'Fuarain. Zwiastun pojawia się w trakcie napisów końcowych finałowego odcinka drugiego sezonu Wiedźmin. Jeśli jeszcze nie nadrobiliście nowych przygód Geralta, możecie zobaczyć go poniżej. Poznaliśmy też szczegóły na temat obsady: Sophia Brown (Éile), Laurence O'Fuarain (Fjall), Michelle Yeoh (Scían), Mirren Mack (Merwyn), Lenny Henry (Balor), Jacob Collins Levy (Eredin), Lizzie Annis (Zacaré), Huw Novelli (Callan), Francesca Mills (Meldof), Amy Murray (Fenrik), Nathaniel Curtis (Brían), Zach Wyatt (Syndril), Dylan Moran (Uthrok One-Nut).

Dowiedzieliśmy się też, że Sarah O’Gorman ("Przeklęta", "Upadek Królestwa") wyreżyseruje pierwszy, czwarty i szósty odcinek, a Vicky Jewson ("Ścigane", "Zrodzona z wojny") - drugi, trzeci i piąty. Producentami wykonawczymi serialu będą Lauren Schmidt Hissrich, Matt O'Toole i Declan de Barra, który pełnić będzie też funkcję showrunnera. Andrzej Sapkowski zostanie konsultantem kreatywnym serialu, a Jason Brown i Sean Daniel z Hivemind oraz Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platige Films będą producentami wykonawczymi.

Wiedźmin: Rodowód krwi na pierwszym zwiastunie

Trzeba przyznać, że zaprezentowany powyżej teaser nie wygląda zachęcająco, choć niektóre ujęcia są naprawdę ładne - przynajmniej te pokazujące świat. Zlepek scen walki przeplatanych pięknymi widokami już wywołuje w sieci poruszenie. Nie brakuje oczywiście negatywnych komentarzy, które zwracają uwagę na wygląd postaci pisząc wprost, że wyglądają amatorsko. Porównania z tanimi produkcjami fantasy po kilkunastu sekundach materiału wideo może i są trafne, jednak warto przypomnieć, że mamy do czynienia wyłącznie z teaserem. Pierwsze zapowiedzi Wiedźmina na Netflix również spotkały się z krytyką. I o ile do warstwy fabularnej pierwszego sezonu można się przyczepić, tak, przynajmniej w mojej opinii, jego warstwa wizualna (poza niektórymi efektami specjalnymi) stała na wysokim poziomie.

Czekacie na kolejny serial w świecie Wiedźmina? Geralta w nim z pewnością zabraknie, ale nie oznacza to wcale, że twórcy nie przygotują ciekawej historii, którą warto zobaczyć.

Współpraca: Konrad Kozłowski