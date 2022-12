CD Projekt chyba powinien się skupić na „dużych” tytułach, bo pomniejsze produkcje oparte luźno na uniwersum Wiedźmina nie osiągają sukcesów. Wczoraj dowiedzieliśmy się o zakończeniu wspierania karcianki Gwint, a dziś pod szubienicę trafia wiedźmiński odpowiednik Pokemon GO. Pogromca potworów zniknie ze sklepów mobilnych na początku przyszłego roku.

Mobilny Wiedźmin okazał się za trudny?

Graczom najwyraźniej nie przypadło do gustu bieganie po mieście w poszukiwaniu Utopców. CD projekt poinformował, że mobilka stworzona przez studio Spokko kończy swój żywot. Developer twierdzi, że ma to związek z przerzuceniem odpowiedzialnego z grę zespołu do innego projektu.

Źródło: CD Projekt

Wiedźmin: Pogromca potworów miał kilka ciekawych mechanik i może się pochwalić całkiem niezłymi ocenami w sklepach mobilnych, ale fakt jest taki, że gra po chwili staje się dość nudnawa i prawdopodobnie nie spełniła długofalowych oczekiwań graczy.

Według CD Projekt jest to etap wdrażania nowej strategii. Firma nie porzuca bowiem wydawania pobocznych gier na licencji Wiedźmina, a ma jedynie zamiar przenieść odpowiedzialność ich tworzenia w całości na zewnętrzne studia.

Z informacji podanych w komunikacie wynika, że dystrybucja gry w App Store i Google Play zostanie zakończona 31 stycznia 2023 roku, a serwery zostaną wyłączone 30 czerwca, co równoznaczne będzie z ostatecznym uśmierceniem projektu. Jeśli chcecie więc powalczyć z Ghulem albo Biesem na ulicach swojego miasta, to macie niespełna dwa miesiące na pobranie tytułu. Ostrzegam, poziom trudności jest wygórowany już od samego początku rozgrywki. Jeśli chcecie zapoznać się ze szczegółami, to odsyłam do tekstu z wrażeń Kamila.