Odejście Henrego Cavila z obsady netfliksowego Wiedźmina zatrzęsło serialem i zmusiło platformę do szukania nowego Geralta. Padło na Liama Hemswortha i choć nie wiemy jeszcze, jak aktor sprawdzi się w roli Rzeźnika z Blaviken, to mamy już pewność, że nie nacieszy się nią zbyt długo. Serial powoli dobiega bowiem końca.

Piąty sezon domknie adaptację powieści Sapkowskiego

Netflix intensywnie pracuje nad czwartym sezonem Wiedźmina, przed którym postawiono wyjątkowo trudne zadanie – zmyć plamę wstydu po nieudanym sezonie trzecim i mocno krytykowanym spin-offie Wiedźmin: Rodowód krwi. W nadchodzących odcinkach nie uświadczymy jednak Henrego Cavila, bo w buty Geralta wejdzie tym razem Liam Hemsworth – sęk w tym, że nie na długo.

Twórcy potwierdzili na X, że tuż po zakończeniu prac nad sezonem czwartym ruszą prace nad piątym, który będzie ostatnim zestawem odcinków, domykających adaptację powieści Andrzeja Sapkowskiego – epizody obejmą wydarzenia rozgrywające się w książkach: Chrzest ognia, Wieża Jaskółki i Pani Jeziora.

Z wielką dumą rozpoczynamy zdjęcia do przedostatniego sezonu Wiedźmina w gwiazdorskiej obsadzie, z kilkoma nowymi, ekscytującymi aktorami, na czele z Liamem Hemsworthem w roli Geralta z Rivii. Jesteśmy podekscytowani możliwością doprowadzenia książek Andrzeja Sapkowskiego do epickiego i satysfakcjonującego zakończenia – Lauren Schmidt Hissrich, showrunnerka Wiedźmina

Liam Hemsworth ma być rzekomo równie wielkim fanem Geralta co Henry Cavill – aktor przekazał, że jest zachwycony kontynuowania historii Białego Wilka i postara się zrobić to równie dobrze, co jego poprzednik. Czy podoła temu zadaniu? Przekonamy się dopiero w 2025 roku.