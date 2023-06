Kontrowersyjny Idol i wyczekiwany Szczęściarz Hank - najciekawsze premiery tygodnia

Idol Serial z artystą znanym jako The Weeknd to jeden z najjaśniejszych punktów oferty HBO na ten rok, choć po reakcjach i recenzjach z Cannes, gdzie "The Idol" debiutował, emocje jakby trochę opadły. O czym opowiada produkcja? Jocelyn, która z powodu załamania nerwowego musiała przerwać swoją...

Idol

Serial z artystą znanym jako The Weeknd to jeden z najjaśniejszych punktów oferty HBO na ten rok, choć po reakcjach i recenzjach z Cannes, gdzie "The Idol" debiutował, emocje jakby trochę opadły. O czym opowiada produkcja? Jocelyn, która z powodu załamania nerwowego musiała przerwać swoją ostatnią trasę koncertową, decyduje się odzyskać swoje miejsce jako najbardziej wybitna i uwodzicielska gwiazda pop w Ameryce. Jej niepohamowany zapał zostaje ożywiony przez Tedrosa, impresario klubu nocnego o tajemniczej historii.

Premiera 5 czerwca na HBO Max.

Arnold

Netflix nie tylko nakręcił wspólnie z gwiazdorem serial "Fubar", ale razem przygotowali także serial dokumentalny opowiadający historię życia i kariery Arnolda Schwarzeneggera. Jak przedstawiały się losy mistrza kulturystyki, ikony Hollywood i polityka (z tytułem gubernatora Kalifornii) na przestrzeni lat? Trzyodcinkowy serial dokumentalny stanowi historię podróży rozpoczynając od jego rodzinnej wsi w Austrii, a kończąc na osiągnięciu najwyższych szczebli amerykańskiego snu.W trakcie serii, poprzez szczere wywiady, Schwarzenegger, jego przyjaciele, wrogowie, współpracownicy i obserwatorzy, snują opowieść o wszystkim – od dni pełnych ciężkiej pracy, przez spektakularne triumfy w Hollywood, aż po okres pełnienia funkcji gubernatora Kalifornii.

Premiera wszystkich odcinków 7 czerwca na Netflix.

Saint X

Serial "Saint X" jest adaptacją powieści o tym samym tytule autorstwa Alexisa Schaitkina. Fabuła skupia się na historii dwóch sióstr, Alison i Claire. Nagłe i tajemnicze zabójstwo Alison staje się centralnym punktem narracji. Pomimo niewyraźnych dowodów i zwolnienia podejrzanych z aresztu, wiele lat później Claire postanawia samodzielnie odkryć prawdę. Premiera wszystkich odcinków 7 czerwca na Disney+.

Bloodhounds

Ostatnie lata to sukces wielu produkcji rodem z Koreii Południowej, a Netflix regularnie dostarcza widzom kolejnych serialu z tego kraju, dlatego z wieloma premierami wiązane są spore nadzieje. Nie inaczej jest w przypadku "Bloodhounds". Serial opowiada historię trzech młodych ludzi, którzy zmuszeni przez swoje długi zaczynają praktykować lichwę. Wprowadzeni w ten świat, muszą stawić czoła bogatym i wpływowym jednostkom, które wykorzystują słabszych. Przez cały proces będą musieli stawić czoła wielu konfrontacjom z grupą ludzi, która czerpie największe korzyści z wyzyskiwania innych.

Premiera wszystkich odcinków 9 czerwca na Netflix.

Szczęściarz Hank

Nowy serial z Bobem Odenkirkiem w roli głównej to ośmioodcinkowa produkcja AMC oparta na powieści Richarda Russo "Prawy człowiek". Akcja toczy się na kampusie fikcyjnego uniwersytetu w Pennsylwanii, a głównym bohaterem jest profesor William Henry Devereaux, Jr., któremu w ciągu jednego tygodnia przydarza się seria niefortunnych wydarzeń z problemami wynikającymi z kryzysu wieku średniego na czele. Serial trafia do Polski z opóźnieniem, gdyż debiutował w USA w marcu tego roku. Premiera wszystkich odcinków 11 czerwca na HBO Max.

Transformers: Przebudzenie bestii

Film przeniesie nas w lata 90., oferując - jak zawsze - podróż dookoła świata. Akcja filmu skoncentruje się na wiecznej wojnie między Autobotami i Deceptikonami, ale do tej walki dołączą również nowe frakcje. Na scenę wejdą Maximale, Predacony oraz Terracony dodając nowe dynamiczne elementy do konfliktu. Wydarzenia rozgrywają się, jak się pewnie domyślacie, jeszcze przed tym, co widzieliśmy w "Transformers" z 2007 roku. Ponownie czeka nas nie lada przygoda. W obsadzie znaleźli się m. in. Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez i Peter Cullen. Reżyserował Steven Caple Jr., twórca "Creed 2".

Premiera 9 czerwca w kinach.