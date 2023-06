Kłopoty Viaplay, spadek akcji o 60%. Na ratunek nowy CEO?

Viaplay nie ma dobrego początku tygodnia. Platforma notuje ogromne spadki na giełdzie i zmienia swojego szefa. Wszystko po to, by ratować swoją sytuację na rynkach międzynarodowych zdominowanych przez gigantów VOD.

Viaplay może nie jest najpopularniejszym serwisem VOD w Polsce, ale w ostatnim zestawieniu MediaPanel mogła pochwalić się widownią na poziomie przekraczającym 2 mln widzów - co dało jej 10. miejsce na liście najpopularniejszych platform streamingowych w naszym kraju. Choć liczby te wydają się całkiem dobre, w kwestii konkurencyjności z takimi gigantami jak Netflix, Disney+, czy HBO Max, Viaplay wypada naprawdę słabo - również na rynkach międzynarodowych. Widzi to sama firma, która w ostatnim czasie zdecydowała się na obniżkę prognozy wzrostu sprzedaż na ten rok - mowa jest o korekcie rzędu prawie 10 procent - z 24-26 proc. na 16-17,5 proc. Szwedka platforma przewiduje też spore straty operacyjne - 250-300 milionów koron (ok. 23-27,6 mln dolarów). I to tylko w samym drugim kwartale tego roku.

Na efekty tych informacji nie trzeba było długo czekać. Akcje Viaplay Group (firmy pod którą podchodzi platforma Viaplay) notuje ogromne spadki na giełdzie. Mowa jest nawet o 60-procentowym spadku na giełdzie - z ok. 225 SEK do ok. 88 SEK. Sytuacji Viaplay nie pomaga też fakt, że ze swoim dotychczasowym stanowiskiem, w trybie natychmiastowym, żegna się CEO - Anders Jensen. Jego stanowisko przejmie były szef szwedzkiej firmy Modern Times Group (MTG) - Jorgen Madsen Lindemann. Tej samej pod którą jeszcze kilka lat temu podlegał Viaplay - w 2018 r. firmy się rozłączyły. Lindemann ma wprowadzić szereg zmian, które pomogą platformie uratować swoją pozycję na rynku.

Viaplay w opałach. Jaka przyszłość serwisu VOD?

Jak informuje serwis Routers, stale rosnące koszty życia przyczyniły się do spadku zainteresowania usługami Viaplay. Zarówno na rynkach skandynawskich, jak i w pozostałych krajach, w których platforma jest dostępna. Firma odnotowała mniejszą liczbę sprzedanych subskrypcji i odczuła gwałtowne pogorszenie sytuacji na skandynawskim rynku reklamowym. Prognozy sugerują, że na koniec drugiego kwartału Viaplay będzie miało 7,7 mln aktywnych abonentów, podczas gdy w pierwszym kwartale było to 7,6 mln.