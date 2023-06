Sieci telewizyjne i serwisy streamingowe nie lubią się za bardzo chwalić ile wydają na swoje produkcje, ale od czasu do czasu pojawiają się na ten temat ciekawe informacje. Do takowych, dotyczących serialu Wiedźmin produkowanego przez Netfliksa, dotarł właśnie Forbes.

Netflix wydał krocie na Wiedźmina

Premiera trzeciego sezonu Wiedźmina zbliża się wielkimi krokami, ale tym razem Netflix postanowił podzielić go na dwie części. Wygląda na to, że streamingowy gigant chce związać ze sobą użytkowników na nieco dłużej, aby więcej na tym zarobić. I w sumie nic w tym dziwnego, bo po pierwsze Wiedźmin należy do najpopularniejszych produkcji w historii platformy, a po drugie na jego produkcję wydano już ogromne pieniądze. Pod względem popularności pierwszy sezon serialu był przez moment nawet na szczycie rankingu, przez pierwsze 4 tygodnie od premiery obejrzało go ponad 75 mln gospodarstw domowych.

Drugi sezon, pomimo często druzgocących recenzji, też cieszył się sporym zainteresowaniem i wiele wskazuje na to, że w przypadku trzeciej odsłony będzie podobnie. Wiele osób jest pewnie zawiedzionych wizją scenarzystów, którzy bardzo luźno podchodzą do fabuły znanej z sagi Andrzeja Sapkowskiego, ale ciekawość zwycięży. Tak będzie przynajmniej w moim przypadku i mam nadzieje, że nie będzie całkowita strata czasu. Dzisiaj jednak zajmiemy się tym co już było, bo amerykański Forbes dotarł do ciekawych informacji na temat kosztów produkcji dwóch pierwszych sezonów oraz spin-offu - Rodowód Krwi.

Ponad 300 mln USD za 20 odcinków

Za produkcję Wiedźmina dla Netfliksa odpowiadają dedykowane ku temu firmy założone w Wielkiej Brytanii. Gigant nie pierwszy raz korzysta z takiej praktyki, a wszystko dlatego, że wydając odpowiednią część budżetu na terenie Zjednoczonego Królestwa, można uzyskać zwolnienia podatkowe, które pozwalają zaoszczędzić kilka, a czasami nawet kilkanaście milionów USD. Spółki takie muszą jednak jawnie rozliczyć się ze wszystkich swoich kosztów, a dzięki temu my możemy dowiedzieć się ile wydały na konkretne produkcje. I tak pierwszy sezon wyprodukowała firma Hocus Pocus Productions (to nie jest żart), która wydała na to 92,1 mln USD. Wychodzi zatem, że jeden odcinek serialu kosztował przeciętnie 11,5 mln USD. Nie jest to pewnie niska kwota, ale blednie przy kosztach drugiego sezonu.

Ten został wyprodukowany przez firmę Thetford Productions, która wydała na ten cel 176,3 mln USD, czyli grubo ponad 22 mln USD za jeden odcinek. To o tyle ciekawe, że podczas gdy pierwszy sezon kręcony był w różnych lokalizacjach (Wielka Brytania, Węgry i Polska), to drugi z powodu pandemii ograniczył się tylko do jednego kraju. Ze sprawozdania dowiadujemy się również, że 143 pracowników firmy zarobiło w tym czasie 16,6 mln USD, a w kwotę tą wlicza się już nawet pensja Henry'ego Cavilla, który wciela się w główną rolę. Znaczna większość budżetu poszła zatem na realizację całej produkcji, w tym efekty specjalne oraz charakteryzację.

Przy tej okazji warto jeszcze wspomnieć, że Rodowód Krwi kosztował Netfliksa ponad 50 mln USD, czyli 12,5 mln USD za odcinek. Niestety, delikatnie mówiąc, nie podbił serc fanów sagi. Trzeci sezon Wiedźmina, który zadebiutuje pod koniec czerwca również produkowany jest przez Hocus Pocus Productions, ale raportu za 2022 rok spółka jeszcze nie wydała, więc nie wiemy ile Netflix wydał nakręcenie kolejnych odcinków. Można pewnie bezpiecznie założyć, że jest to grubo ponad 100 mln USD, co sprawia, że koszt całej serii zbliża się powoli do pół miliarda USD. I z pewnością go przekroczy, bo 4. i 5. sezon są już potwierdzone, a powstaje również kolejny spin-off, w którym wystąpi między innymi Dolph Lundgren.

To jak, uważacie, że Netflix dobrze wydał swoje pieniądze? ;-)