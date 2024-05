Świetne wyniki CD Projekt Red. Polskie studio ma powody do radości

Polski deweloper zaprezentował oczywiście wyniki za I kwartał 2024 roku. Pierwsze trzy miesiące tego roku przyniosły polskiej firmie zysk na poziomie 100 milionów złotych, co jest doskonałym wynikiem, a przy okazji wzrostem, mając na uwadze ten sam okres w zeszłym roku, kiedy to CD Projekt Red miał zysk na poziomie 69,4 mln. Nie będzie zaskoczeniem, jeśli napiszę, że główną gwiazdą omawianego okresu był Cyberpunk 2077 z rozszerzeniem fabularnym Widmo Wolności. Przygody V wraz z DLC z Edrisem Elbą odpowiadały za 186 milionów złotych sprzedaży. Dla porównania, w tym samym okresie w zeszłym roku było to 131 milionów PLN.

Niesamowity jest również fakt, że Wiedźmin 3: Dziki Gon cały czas się sprzedaje. Niemal 10-letnia produkcja (tak, najnowsze przygody Geralta miały swoją premierę w 2015 roku) nadal przynosi zyski. Co jasne, są one coraz mniejsze, ale sumka dalej może pozytywnie zaskakiwać. Dziki Gon wraz z dodatkami, czyli Serca z kamienia oraz Krew i wino, pozwolił uzyskać CD Projektowi w pierwszym kwartale tego roku 28,2 mln złotych. Dla porównania, w zeszłym roku w tym samym okresie było to 48,1 mln PLN. Przejdźmy jednak do tego, co bez dwóch zdań ciekawi dużo więcej graczy. Mianowicie, co właśnie z samymi grami?

Pełne siły na Wiedźmina 4 — to już nie są żarty! Do tego koniec rozwoju Cyberpunka 2077

Na wykresie przygotowanym przez CD Projekt Red możemy zauważyć, że zaszły pewne zmiany w firmie i nikt już nie pracuje nad Cyberpunkiem 2077. To co prawda była bardzo mała ekipa — 29 lutego tego roku w produkcji grzebało jeszcze zaledwie 17 osób — lecz teraz wsparcie dla gry osadzonej w Night City oficjalnie dobiegło końca.

Źródło: CD Projekt Red

To paradoksalnie są naprawdę dobre informacje — dzięki temu zwiększyła się ekipa, która pracuje nad nowym Wiedźminem. W tej chwili jest to 407 osób i jest to zdecydowanie największy projekt obecnie w CDPR; na pierwszy rzut oka widać, że jest to oczko w głowie polskiego dewelopera. Co więcej, dostaliśmy informację, że już w tym roku Wiedźmin 4 ma wyjść z fazy przedprodukcyjnej i wkroczyć do pełnej produkcji. Nowy Wiedźmin nadchodzi i nie ma już co do tego żadnych wątpliwości.

Nowy Cyberpunk, nowe IP i jeszcze inny Wiedźmin

Drugim największym projektem CD Projekt Red w tej chwili jest Orion, nad którym pracuje 56 osób. To może być największa niespodzianka, gdyż Orion to… nowy Cyberpunk. Na razie nie wiemy wiele o projekcie; może to być kontynuacja, może to być spin-off, może to być całkowicie inna historia, ale osadzona w tym samym uniwersum. Jest to jednak dość ekscytujące i dobrze widzieć, że polski deweloper faktycznie nie porzuca tego IP.

Źródło: CD Projekt Red

Później w kolejce zajmuje miejsce Sirius, czyli kolejna gra z uniwersum wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego, za którą odpowiada bostońskie studio The Molasses Flood — nie jest wiadome, czym ta gra właściwie ma być, chociaż najwięcej doniesień sugerowało, że będzie to sieciowa gra w uniwersum Wiedźmina. Nad produkcją obecnie pracuje 39 osób. Dalej znajduje się już tylko Hadar (20 osób), czyli całkowicie nowa franczyza, o której nie wiemy absolutnie nic.

Do tego 96 osób pracuje nad usługami studia, a 13 osób grzebie w innych projektach. CD Projekt Red zatrudnia więc w tej chwili 630 deweloperów. Nie ma wątpliwości, że jest kilka zaskoczeń, ale najważniejsze jest to, że Wiedźmin 4 oficjalnie nadchodzi.

Źródło, grafika wyróżniająca: CD Projekt Red