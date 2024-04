W 2019 r. Opera zaprezentowała swój całkowicie nowy produkt - przeglądarkę internetową przygotowaną z myślą o graczach, Opera GX. Opera już od dawna udowadnia, że lubi eksperymentować z nowymi technologiami i udostępniać aplikacje, które mają szansę zainteresować tych, którzy szukają alternatyw do najpopularniejszych na świecie przeglądarek: Chrome, Safari i Edge. Choć zadanie to jest trudne, ekipa z Norwegii stara się nas czymś zaskoczyć - jak np. integracją swojej własnej Sztucznej Inteligencji. Aria w Operze pokazuje, że AI jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i przyszłość przeglądania Sieci w poszukiwaniu interesujących treści najprawdopodobniej na stałe zwiążę się z czatbotami i innymi rozwiązaniami wykorzystującymi AI.

Wraz z wieloma opcjami dostosowywania, w tym różnymi motywami kolorystycznymi, efektami dźwiękowymi, a nawet muzyką w tle i wyglądem inspirowanym grami, Opera GX posiada wbudowane narzędzia do zarządzania podzespołami komputera: ograniczniki procesora, pamięci RAM i przepustowości sieci, dzięki którym mniej zużywa zasoby i pozostawia więcej zasobów komputera na potrzeby gier. W aplikacji znajdziemy również również funkcję Hot Tabs Killer. Dzięki niej użytkownicy mogą zamykać najbardziej zasobożerne karty. Jest też narzędzie GX Cleaner - służy ono do usunąć do usuwania starych, niechcianych plików. Firma nawiązuje też współpracę z różnymi markami oferując specjalnie przygotowane modyfikacje i motywy do przeglądarki. Teraz przyszła pora na współpracę z twórcami gier.

Opera GX wprost z Night City. Oto modyfikacja Cyberpunk 2077

Odpowiednim kandydatem na modyfikację nowoczesnej przeglądarki dla graczy okazało się studio CD Projekt RED, które raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Efektem współpracy Opery i twórców trylogii Wiedźmina i Cyberpunk 2077 jest właśnie "mod" inspirowany ich najnowszą produkcją. Co oferuje Opera GX z modyfikacją Cyberpunk 2077? W przeglądarce znalazły się:

Animowana tapeta przedstawiająca V w Night City na tle Quadra Turbo-R V-Tech, zmieniająca się wraz z upływem czasu w ciągu dnia i nocy. Modyfikacji można poddawać poszczególne jej elementy, jak: kolory pary, światła czy efekty odblasków.

Specjalnie dedykowane motywy, które mogą synchronizować się z oświetleniem RGB na urządzeniach Logitech, Razer, Asus czy Corsair.

Muzyka w tle, specjalne dźwięki przeglądarki oraz odgłosy klawiatury rodem z Cyberpunka 2077.

Shader, dzięki któremu podczas przeglądania możemy doznać łagodnych objawów Cyberpsychozy.

Modyfikacja Cyberpunk do Opery GX dostępna jest za darmo w sklepie GX.Store.