Pierwszy teaser Wiedźmina 4 może być bliżej niż wszyscy myślą

Wygląda na to, że warto będzie obejrzeć relację z konferencji The Game Awards. Pojawia się coraz więcej plotek, że CD Projekt RED może pokazać pierwszy teaser nowej gry z uniwersum Wiedźmina już w ten piątek.

Wiedźmin 4 na pierwszym teaserze?

Jak już wiemy po ostatniej konferencji wynikowej CD Projektu, prace nad najnowszą grą z wiedźmińskiego uniwersum wkroczyły w fazę pełnoskalowej produkcji. Oznacza to, że gotowy jest już scenariusz całej gry oraz historia, która za jej pomocą zostanie opowiedziana. Bez wątpienia spółka zna też już właściwy tytuł jaki przybierze projekt znany obecnie pod kodową nazwą Polaris. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie aby zaprezentować pierwsze materiały z samej gry i wedle licznych plotek może to mieć miejsce już w tym tygodniu. Co prawda podczas konferencji po wynikach, CEO Michał Nowakowski wspominał, że właściwa kampania marketingowa rozpocznie się dopiero rok przed premierą samej gry, ale teaser to przecież jeszcze nie początek kampanii ;-).

Tym bardziej, że doniesienia o pierwszej zapowiedzi nowego Wiedźmina podczas gali The Game Awards, która odbędzie się w ten piątek, 13 grudnia, przychodzą z wielu źródeł. Najpierw pojawiły się w tekście rekomendacji jednego z domów maklerskich, a teraz atmosferę podkręcił Jason Schreier z Bloomberga. W wywiadzie udzielonym na kanale Kinda Funny Games stwierdził, że podczas TGA możemy zobaczyć zapowiedzi dwóch bardzo oczekiwanych gier, na których premierę będziemy musieli długo poczekać. Wiedźmin 4 doskonale do tego opisu pasuje, bo raczej nie ma szans aby zadebiutował wcześniej jak pod koniec 2026 roku.

Trzeba też pamiętać, że CD Projekt lubi podrzucić apetyczny kąsek graczom. Pierwszy teaser Cyberpunka pojawił się przecież w 2013 roku, na długo zanim studio na poważnie zabrało się za tworzenie samej gry. Kolejna wiedźmińska gra jest obecnie na całkiem innym etapie i wygląda na to, że tym razem wszystko idzie zgodnie z planem. A trudno o lepsze potwierdzenie niż prezentacja pierwszych materiałów z gry. Jest zatem szansa, że jeszcze w tym tygodniu poznamy nie tylko oficjalny tytuł nowej gry, ale również zobaczymy zapowiedź samej historii. Zła wiadomość jest taka, że wydarzenie to rozpoczyna się w piątek, 13 grudnia o 1:30 w nocy polskiego czasu.