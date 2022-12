0

Amazon przyzwyczaił nas już do swojej oferty darmowych gier, które funduje posiadaczom abonamentu Prime co miesiąc. W Polsce koszt rocznego abonamentu to 49 PLN, a poza darmową wysyłką paczek, oferuje on jeszcze dostęp do serwisu VOD i właśnie do darmowych gier. W grudniu będzie ich więcej niż zwykle.