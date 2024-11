Jeśli tęsknicie za wiedźminem Geraltem, to mam dla was dobrą wiadomość. Wydawnictwo Supernowa podało właśnie datę premiery najnowszej powieści Andrzeja Sapkowskiego. Już 29 listopada w księgarniach pojawi się "Rozdroże kruków".

Nie przesadzę, jeśli napiszę, że Netflix zaorał "Wiedźmina" wprowadzając liczne i niepotrzebne zmiany w swoim serialu. Nie bez powodu z roli Geralta zrezygnował Henry Cavill, a liczba osób oczekujących na 4. i 5. sezon tej produkcji znacząco się zmniejszyła. Na szczęście na ratunek przychodzi nam Andrzej Sapkowski, który wykreował postać Geralta w swoich książkach. Jego najnowsza powieść "Rozdroże kruków" trafi do księgarń już 29 listopada i opowie nam o młodzieńczych latach naszego ulubionego wiedźmina.

Reklama

Nowa powieść Andrzeja Sapkowskiego

O tym, że Sapkowski pracuje nad nową powieścią wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Nie znaliśmy jednak szczegółów oraz daty premiery. Teraz wszystkie niejasności zostały już rozwiane, a książka trafi do sprzedaży za tydzień. Z pierwszych recenzji wynika, że jest całkiem dobra, a fragment można znaleźć w najnowszym wydaniu czasopisma "Nowa Fantastyka". Miejmy nadzieje, że wyszło lepiej niż "Sezon burz", który był zbiorem raczej luźno powiązanych opowiadań i nie wszystkim czytelnikom przypadł do gustu. Tym razem cofniemy się w czasie do pierwszych zadań Geralta, kiedy to opuścił mury Kaer Morhen jako "świeżak" i po raz pierwszy musiał samodzielnie zmierzyć się ze światem już w roli wiedźmina.

Wydawca opisuje książkę następującymi słowami:

"Rozdroże kruków" można zatem nazwać prequelem do całej sagi o Geralcie. Książka ma niespełna 300 stron, jest więc raczej zwięzła i już pojawiła się w przedsprzedaży w kilku popularnych księgarniach. Cena została ustalona na 49,99 zł, co z pewnością nie jest niską kwotą. Podejrzewam jednak, że wielu fanów Sapkowskiego nie będzie czekała na pierwsze przeceny tylko szybko pobiegnie do księgarni albo zamówi swój egzemplarz w przedsprzedaży. Oby było warto ;-).