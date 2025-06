Wiedźmin 3 otrzyma nowy dodatek 10 lat po premierze! Co o nim wiemy?

Wygląda na to, że wiemy już nad jakim tajemniczym projektem pracuje CD Projekt RED. Podczas ostatniej konferencji wynikowej pojawiły się na ten temat pierwsze informacje, a teraz mamy coraz więcej konkretów.

Zarząd CD Projektu założył sobie bardzo ambitny plan finansowy, który musi spełnić jeśli chce zyskać dodatkową premię za wyniki. Wielu analitykom wydawało się to niemożliwe, aby nadal zarabiać duże pieniądze na grach wydanych 10 i 5 lat temu (Wiedźmin 3: Dziki Gon i Cyberpunk 2077). Wygląda jednak na to, że spółka ma bardzo ciekawy plan wydawniczy, który z pewnością zaowocuje dodatkowymi wpływami. W dodatku może to być część kampanii marketingowej kolejnej części Wiedźmina, w której bohaterką będzie Ciri.

Fabularny dodatek do Wiedźmina 3

Prace deweloperów zatrudnionych w CD Projekcie skupiają się obecnie głównie na projektach o roboczych tytułach Wiedźmin 4 oraz Cyberpunk 2. Nie oznacza to jednak, że spółka całkiem porzuciła swoje gry, które nadal świetnie się sprzedają. Cyberpunk 2077 cały czas dostaje nowe aktualizacje i podobno trwają też prace nad DLC. W jego przypadku skorzystano z usług zewnętrznego studia - Virtuos, które przygotowało też port na konsolę Nintendo Switch 2. Wygląda na to, że podobną drogą spółka podążyła również w przypadku Wiedźmina 3, który jest jeszcze bardzo daleki od emerytury.

Gdy kilka lat temu pojawiła się wersja "RTX", czyli z obsługą najnowszych technologii graficznych, wszyscy myśleli, że będzie to już ostatnia aktualizacja dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nic bardziej mylnego, obecnie podobno trwają między innymi prace nad odświeżoną wersją gry na konsole nowej generacji. Natomiast w dalszych planach jest stworzenie nowego dodatku fabularnego, który może być swego rodzaju pomostem między trzecią częścią gry, a nadchodzącym Wiedźminem 4. Twórcy mogą chcieć wyjaśnić jak doszło do tego, że Ciri została wiedźminką.

Trzeba przyznać, że to doskonałe posunięcie zarówno marketingowe jak i praktyczne. Jestem przekonany, że duża część z 60 mln osób, które kupiły ten tytuł, z chęcią zagra w kolejny dodatek, nawet jeśli trzeba będzie za niego zapłacić. Nadzieje na ciekawą historię są tym większe, że nad projektem pracuje polskie studio The Fool's Theory, które założyli ludzie pracujący wcześniej nad grą Wiedźmin 3: Dziki Gon w CD Projekcie. Znają więc doskonale ten tytuł i pokazali już, że potrafią tworzyć genialne historie. Trudno w tej chwili powiedzieć na jakim etapie są prace, ale wieść gminna niesie, że dodatek nie ujrzy światła dziennego wcześniej jak w 2026 roku. Trzeba też pamiętać, że to samo studio pracuje już też nad remakiem pierwszej gry z trylogii Wiedźmina, która jednak pojawi się na rynku dopiero po premierze czwartej odsłony.

Powyższe informacje rzucają całkiem nowe światło na ostatnie zapowiedzi podczas konferencji wynikowej, w której spółka zdradziła, że pracuje nad dwoma projektami growymi, które nie zostały jeszcze ogłoszone. Prawie nikt nie pomyślał, że może to być dodatek do Wiedźmina 3, ale teraz wszystko zaczyna spinać się w jedną całość i zapowiada się jako genialne posunięcie.