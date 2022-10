Czym bardziej zbliżam się do trójki z przodu, tym bardziej się boję. Zdrowie mam takie sobie, ale staram się żeby było coraz lepsze. Pewnych procesów nie zatrzymam: chociażby skracania się telomerów w moich chromosomach. Aczkolwiek badacze widzą pewne szanse w zdobyczach naukowych. Haczyków jest jednak co najmniej kilka.

Co bardzo ciekawe - jak wskazuje MIT Technology Review, badacze stosujący technikę reprogramowania komórkowego, są w stanie odwracać wiek komórek na szalce Petriego. Stare komórki skóry pobrane od osoby w wieku 101 lat, po dodaniu zaledwie kilku białek, stały się ponownie młode. Tutaj widzimy, że działa to w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak to nie jedyne sukcesy. Badania prowadzone na zwierzętach wskazują, że to naprawdę działa. Poprzez zastosowanie ograniczonych, kontrolowanych dawek białek reprogramujących u zwierząt laboratoryjnych, naukowcy twierdzą, że widzą dowody na to, że procedura rzeczywiście jest w stanie odwracać wiek niektórych organów.

Starzenie się jest jednym z czynników ryzyka w kontekście chorób - między innymi neurodegeneracyjnych. Ale nie tylko - istnieje prosta, powszechnie znana korelacja. Czym starszy organizm, tym bardziej jest on narażony na śmierć z powodu chorób. Richard Klausner na spotkaniu w San Diego przekazał niepublikowane wcześniej dane na temat eksperymentów z reprogramowaniem komórkowym. Czerwcowe spotkało ujawniło, iż w jednym z badań chore myszy odzyskały zdrowie po poddaniu się eksperymentalnej kuracji.

Metoda ta działa poprzez zresetowanie tego, co nazywa się epigenomem - chemicznych znaczników na DNA, które kontrolują, które geny są włączone lub wyłączone w komórce. Proces starzenia się powoduje, że niektóre z nich są ustawiane w niewłaściwym miejscu, co może powodować szybszą śmierć komórek lub nawet zmienić ją w typowo nowotworowy czynnik. Altos Labs - firma Klausnera zdobyła na dalsze badania ponad 3 miliardów dolarów między innymi od ultrabogatych osób z Doliny Krzemowej. W sensacyjnych badaniach Klausner pokazywał między innymi dane dotyczące eksperymentu, w którym grube (cierpiące m. in. na mysi model zespołu metabolicznego) myszy po leczeniu wyleczyły się z cukrzycy, a inne były w stanie przetrwać normalnie śmiertelne dawki środków przeciwbólowych.

Czy ta technologia może być niebezpieczna?

Być może. Nawet sam szef Altos Labs przyznaje, że szczegóły dotyczące tego, dlaczego reprogramowanie komórkowe działa, pozostają "kompletną tajemnicą". Jeżeli tylko wszelkie możliwe sekrety, jakie ma przed nami ta technologia zostaną odkryte, pomoże nam to absolutnie odmienić medycynę i zrewolucjonizować sposób leczenia niezliczonych chorób, które nękają nas w podeszłym wieku. Altos Labs w swoich badaniach wykorzystuje to, co zostało odkryte w 2006 roku przez Shinya Yamanakę. Cztery białka (obecnie nazywane "czynnikami Yamanaki"), które on i jego studenci zidentyfikowali, mogą spowodować, że zwykłe komórki zmienią się w silne komórki macierzyste, tak jak te znajdujące się w embrionach. Odkrycie to przyniosło mu w 2012 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. W 2013 roku przeprowadzono dosyć makabryczny eksperyment, którego skutki były fatalne: Hiszpanie wprowadzili czynniki Yamanaki do żywych zwierząt (myszy). Okazało się, że potem na myszach pojawiły się guzy nowotworowe pochodzące od tkanek emrbionalnych. Badacze, zanim opracują odpowiednie procedury działające w kontekście zwierząt - muszą upewnić się, że organizmy nie będą wytwarzać w trakcie komórek nowotworowych i tym samym - umierać.

Jak na razie, próbujący zreplikować wyniki badań naukowcy nie osiągają sukcesu w kontekście dłuższego życia całych organizmów. Nikt dotąd nie zgłosił, że myszy żyją dłużej po poddaniu ich częściowemu przeprogramowaniu. Naukowcy mają jeszcze sporo do udowodnienia w tej kwestii. Medycyna natomiast - czy tego chcemy, czy nie... działa na rzecz wydłużenia oczekiwanej długości życia. Wzrost średniej jego długości też nie jest niczym niezwykłym - od 1850 roku wzrosła ona dwukrotnie, głównie dzięki szczepionkom, antybiotykom, higienie oraz innym podobnym praktykom. Dlatego też - coraz większe osiągnięcia w zakresie odkryć medycznych - powodują, że będziemy znajdować coraz lepsze sposoby na dotarcie do tego celu.