Technologia tak samo jak potrafi zepsuć nasz wzrok, tak samo jest w stanie go skutecznie naprawić.

Niestety, nasz wzrok stale się pogarsza. Technologia i pandemia przyczyniły się do takiego stanu

Nie jest tajemnicą, że wzrok jest niezwykle istotny, a jego zaburzenia potrafią wpłynąć na cały organizm. Najnowsze badania pokazują, że blisko 15 procent Polaków nigdy nie udało się do okulisty lub optometrysty - i jest to wynik wprawdzie tragiczny. Jeszcze niedawno, bowiem w 2019 roku, WHO podzieliło się badaniami dotyczącymi tego, że ponad 2 miliardy osób ma zaburzenia wzroku. Wszystkie dotychczasowe informacje jasno powinny wskazać na to, że badanie wzroku nie jest fanaberią, a wręcz koniecznością.

Co wpływa na to, że wyniki dotyczące naszego wzroku są stale gorsze? Cóż - technologia, a będąc dokładnym, ekrany i emitowane przez nie światło niebieskie. Długotrwała ekspozycja na nie jest zwyczajnie toksyczna, zaburza rytm dobowy i ma destrukcyjny wpływ na nasz zegar biologiczny - co więcej, w dużych ilościach może powodować aktywację reakcji „walcz i uciekaj” w organizmie.

Nie jest tajemnicą, że przez pandemię nasz kontakt z ekranami zdecydowanie się wydłużył - a to miało bezpośredni wpływ na nasze oczy. Niedawno w Chinach przeprowadzono badania na grupie 120 tysięcy uczniów. Wyniki jasno pokazały, że zaledwie w ciągu roku niemal 3-krotnie zwiększyła się częstotliwość występowania krótkowzroczności u młodych osób. Oczywiście tyczy się to również dorosłych, którzy także zaczęli coraz mocniej odczuwać wpływ przesiadywania przed ekranami na swój wzrok.

Chociaż technologia przyczynia się do tego, że nasz wzrok jest coraz gorszy, to może nam również pomóc. W jaki sposób?

Cóż, jest to zaskakująco proste rozwiązanie. Światło niebieskie, które jest głównym przeciwnikiem naszych oczu, można bowiem blokować za pomocą nowoczesnych szkieł. Sebastian Kilichowski, właściciel Eyeshield, przyznał, że oczywiście nie ma sposobu, który mógłby całkowicie zniwelować skutki uboczne pracy w “nienaturalnych, obciążających warunkach” - czyli pracując przy komputerze. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezradni - warto bowiem dbać o swój wzrok najbardziej, jak to możliwe.

Kilichowski dodał, że okulary blokujące światło widzialne o wysokiej mocy są dla nas całkowicie bezpieczne. Co więcej, mogą być to zarówno okulary ze szkłami korekcyjnymi, dopasowanymi do naszej wady wzroku, jak i tak zwane „zerówki”. Noszenie takich okularów ma nie tylko chronić nasz wzrok, ale również zwyczajnie zwiększy komfort pracy i zniweluje zaburzenia rytmu dobowego.

Regularne badania są najważniejsze

Mimo wszystko, żadne okulary nie będą w stanie zadbać o nasz wzrok, jeśli sami nie będziemy się decydować na regularne badania - podstawą troski o oczy jest bowiem regularna profilaktyka. Przynajmniej raz w roku każdy powinien zdecydować się na badanie wzroku, niezależnie od tego, czy będzie się ono odbywać w gabinecie okulistycznym czy u dobrego optometrysty (który w momencie ewentualnego wykrycia choroby wymagającej wsparcia lekarskiego, skieruje nas do odpowiedniego lekarza).

Niestety, żyjemy w takich czasach, że ograniczenie czasu przed ekranami do tego stopnia, żeby nie miały one wpływu na nasze oczy, jest zwyczajnie niemożliwe. Mimo to zwyczajnie warto zrobić wszystko, żeby nasz wzrok był w jak najlepszej kondycji.

Wygląd oprawek okularów jest niezwykle istotny - i żeby znaleźć “te jedyne”, nie musimy już nawet wychodzić z domu

Mnóstwo osób powstrzymuje się przed noszeniem okularów ze względu na to, że z nimi na nosie nie czują się komfortowo przez ich wygląd. Nie jest to jednak żaden problem w dzisiejszych czasach - oprawek jest mnóstwo i każdy jest w stanie znaleźć odpowiednie okulary do kształtu swojej głowy oraz zgodnie z własnymi preferencjami.

Ponadto, technologia umożliwia nam dokładny podgląd danych oprawek na naszej twarzy dzięki rozszerzonej rzeczywistości. AR pozwala już na wirtualne przymierzanie niektórych ubrań, między innymi butów - i przekłada się to również na okulary. Dzięki temu możemy wybrać idealne oprawki bez wychodzenia z domu i wizyty w salonie optycznym - co dla wielu osób może być stresujące i niekomfortowe. Przymierzając okulary w ten sposób mamy również mnóstwo czasu na namysł, obejrzenie się z każdej strony, a w razie chęci porady od bliskich, wystarczy zrobienie screenshota. W “domowych” warunkach jest również dużo łatwiej podjąć decyzję o finalnym zakupie - jest to zwyczajnie komfortowe rozwiązanie. Zadbanie o własny wzrok jest zatem naprawdę proste, a technologia ułatwia nam to w maksymalny możliwy sposób. Wszystko jest w naszych rękach.

