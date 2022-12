Widowiskowa Rozgrywka z Dell. Komputery z voucherami eBilet

Rynek komputerów jest bardzo zróżnicowany i znalezienie odpowiedniego modelu jest stosunkowo trudne - tym bardziej, że każdy szuka czegoś innego. Gracze oczekiwać będą najlepszych podzespołów i funkcji poprawiających rozgrywkę. Rodzice chcą uniwersalnego rozwiązania, które pomoże dzieciom w nauce i rozrywce, a ci, którzy w pracy często podróżują, wymagają, by komputer charakteryzował się mobilnością i niezawodnością w najmniej sprzyjających warunkach. Przyjrzymy się więc trzem sprzętom Dell, które sprostają tym wszystkim oczekiwaniom i są dostępne do kupienia w promocji Widowiskowa Rozgrywka, w ramach której otrzymacie dodatkowo vouchery do wykorzystania w serwisie eBilet.

Dell Inspiron G15 5520. Stworzony z myślą o graczach

Jak powszechnie wiadomo, gracze to jedna z najbardziej wymagających grup konsumentów, o których zabiegają producenci. Oferowane przez nich nowe konfiguracje, zwiększenie wydajności, lepsze podzespoły i karty graficzne, które jeszcze kilka lat temu były domeną komputerów stacjonarnych sprawiają, że granie na laptopie jest dziś nie tylko wygodne, ale i opłacalne.

Dell Inspiron G15 5520 powinien spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy. Głównie za sprawą połączenia procesora Intel Core 12. generacji z serii H z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX serii 3000. Dzięki niemu zarówno praca, jak i rozgrywka w najnowsze produkcje nie powinna stanowić problemu - tym bardziej, że mowa tu jeszcze o 15,6-calowym ekranie o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z odświeżaniem 165 Hz.

O komfort zadba zaprojektowany specjalnie system chłodzenia składający się z dwóch wlotów i 4 wylotów powietrza, co pozwala na maksymalizację cyrkulacji wewnątrz komputera. Dedykowany skrót klawiszowy na klawiaturze pozwoli na przełączenie wentylatorów w tryb pełnej mocy - co jeszcze lepiej przełoży się na jego słodzenie w najbardziej wymagających tytułach.

Laptopy dla graczy kojarzone były często jako brzydkie, ciężkie i bardzo niewygodne konstrukcje. G15 5520 inspirowany popularną marką Alienware wyróżnia się na tle konkurencji, ale nie ma się czego wstydzić. Matowy lakier w kolorze czarnym skutecznie chroni przed odciskami palców, a sama obudowa jest smukła (w najgrubszym miejscu ma zaledwie 21 mm) i zaskakująco lekka (2,81 kg). Sama konstrukcja G15 5520 również zaskakuje, głównie ze względu na umieszczenie kilku najważniejszych portów na tyle obudowy - co zapobiega plątaninie kabli. Komputer odnajdzie się więc nie tylko na biurku, ale także w kawiarni, na uczelni, czy w pociągu - gdzie sprawdzi się zarówno w pracy, jak i po pracy.

Kupując komputer warto pomyśleć o akcesoriach, które usprawnią jego pracę. Z G15 5520 doskonale sprawdzi się bezprzewodowa mysz dla graczy Alienware AW310M czy zestaw słuchawkowy Alienware AW310H. Łatwe i komfortowe przenoszenie komputera zapewni Plecak Dell Gaming 17.

Inspiron All-in-One 24 5410. Stacjonarny i wszechstronny

Komputer stacjonarny nie musi zajmować pół pokoju. Inspiron All-in-One 24 5410 wyróżniają idealnie dobrane komponenty oraz najwyższej jakości materiały. Dzięki zamknięciu komputera w obudowie monitora pozwala to zaoszczędzić miejsce, które może być zagospodarowane w inny sposób. Sam monitor charakteryzuje się matową powłoką i może pochwalić się dużymi kątami widzenia, wsparciem dla technologii ComfortView Plus ograniczającą emisję szkodliwego niebieskiego światła. Dodatkowym atutem matrycy jest pokrycie barw 99% sRGB.

Stylowa, biała konstrukcja wyposażona została w podstawę w kształcie litery A, która pozwoli stabilnie i pewnie ustawić komputer nawet na stosunkowo wąskim biurku. A dodawana do komputera bezprzewodowa klawiatura została zaprojektowana w taki sposób, by można ją było wygodnie wsunąć między nóżki. Zestaw uzupełnia bezprzewodowa mysz i wspólnie wpływa na zwiększoną produktywność i wygodę korzystania z komputera - a to za sprawą 12 programowalnym klawiszom i programowalnej rolce przewijania. Całość daje użytkownikom wszystko to, czego potrzebują od komputera tuż po wyjęciu go z pudełka. Można więc wygodnie na nim pracować, uczyć się i spędzać wolny czas - co z pewnością docenią rodzice najmłodszych użytkowników komputera, dla których Inspiron All-in-One 24 5410 może okazać się świetnym wyborem.

Dla rozszerzenia funkcjonalności i tak już całkiem rozbudowanego zestawu, można sięgnąć po dodatkowy monitor, jak na przykład elegancki 23,8-calowy Dell S2421HS doskonale pasujący do każdego miejsca, w którym ma być używany. Wygodną pracę i rozrywkę usprawnią również bezprzewodowe słuchawki Dell Pro WL5022 z wbudowanym mikrofonem posiadające certyfikat MS Teams.

Inspiron 14 7420. Dwa w jednym

Dla tych, którzy lubią korzystać z komputera i tabletu! Ten 14-calowy ultrabook, który został zaprojektowany z myślą o elastyczności i wysokiej wydajności, może perfekcyjnym wyborem. Tym bardziej jeśli ma być to sprzęt, który zabierany jest na spotkania, w delegacje, czy podróże służbowe. A model ten może zaskoczyć wielu swoją wszechstronnością. Innowacyjny format i proporcje dotykowego ekranu 16:10 uzupełniane są przez cztery różne tryby pracy uzyskiwane dzięki specjalnie zaprojektowanym zawiasom.

Ultrabooka szybko można “zamienić” w tablet wspierający nie tylko obsługę dotykową, ale także rysik. Sercem tego urządzenia jest procesor Intel Core 12. generacji serii U umożliwiający długą pracę na jednym ładowaniu bez martwienia się o szukanie co chwilę gniazdka. Dzięki dodatkowym rozwiązaniom w postaci czujnika otwarcia pokrywy uruchamiającego automatycznie urządzenie czy czytnika linii papilarnych korzystanie z niego w każdych warunkach będzie szybkie, wygodne i bezpieczne.

By w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w Dell Inspiron 14 7420 przyda się z całą pewnością rysik Dell Active Pen. Dzięki 1024 stopniom czułości na nacisk rejestruje on najdrobniejsze niuanse, pozwala na wygodne zapisywanie notatek, tworzenie rysunków, a dwa wbudowane przyciski ułatwiają wymazywanie treści lub używanie strzałki wyboru/menu kontekstowego. Przyda się coś do zabezpieczenia i transportu samego komputera 2w1. Tu sprawdzi się plecak Dell Pro 15 wykonany w ekologicznej technologii farbowania, która wyróżnia się o 90% mniejszym zużyciem wody, 62% mniejszą emisją CO2 i o 29% mniejszym zużyciem energii. Natomiast Wodoodporna warstwa ochronna wykonana jest z recyklingowanych szyb samochodów i zapewnia odporność przed deszczem.

Widowiskowa Rozgrywka. Komputery Dell z voucherami eBilet na święta

Opisane wyżej komputery kupicie teraz w ramach akcji “Widowiskowa Rozgrywka” z prezentem w postaci vouchera o wartości 300 zł do wydania na dowolne wydarzenie dostępne na portalu eBilet.pl. A co należy zrobić, aby skorzystać z promocji? Kupując dowolnego laptopa Dell z procesorem Intel w sklepie internetowym lub stacjonarnym jednego z partnerów akcji należy zachować dowód zakupu i zarejestrować komputer na stronie Widowiskowa Rozgrywka. Po poprawnej weryfikacji voucher zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Promocja obowiązuje do 31 grudnia tego roku lub do wyczerpania zapasów. Warto pamiętać, aby rejestracji na stronie dokonać w ciągu 14 dni od daty zakupu. Voucher eBilet jest ważny do 31 stycznia 2024 roku. Akcja dostępna jest w sklepach: RTV Euro AGD, Komputronik, Media Expert, x-kom - zarówno stacjonarnie jak i online. Szczegóły oraz produkty których zakup w uprawnia do wzięcia udziału w promocji znajdziecie w regulaminie akcji.

Wpis powstał przy współpracy z firmą Dell.