Dell prezentuje koncept Luna, laptop który samodzielnie naprawisz

Wygląda na to, że branża komputerowa wreszcie zaczyna mocniej zwracać uwagę na możliwość naprawy swoich produktów. To dobry znak, bo jest to najłatwiejsza droga do redukcji ilości generowanych elektrośmieci.

Dell Luna niemal jak Framework Laptop

W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o ciekawych inicjatywach związanych z możliwością przedłużenia życia urządzeń elektronicznych. Wśród smartfonów mamy projekt Fairphone, który nadal całkiem nieźle sobie radzi. Kilka miesięcy temu przedstawiałem wam też projekt Framework Laptop, czyli urządzenia zbudowanego z modułów, które w większości montowało się na magnes. Takie inicjatywy są godne pochwały, ale mimo wszystko nadal im daleko do komercyjnych rozwiązań, które możemy znaleźć w każdym sklepie. Jest jednak nadzieja, że również na tym polu będzie nieco lepiej. Kilka dni temu Microsoft nawiązał współpracę z iFixit, której efektem mają być łatwo naprawialne tablety i notebooki. Trudno powiedzieć jak to będzie wyglądało w praktyce, ale z pewnością to krok w dobrą stronę.

Teraz z podobnym pomysłem jak Framework Laptop wychodzi Dell. Jeden z trójki największych producentów notebooków na świecie pokazał właśnie swój koncepcyjny model Luna, który ma nie tylko modułową budowę, ale też praktycznie nie korzysta ze śrubek. Większość elementów montowana jest na zatrzaski, które można zdemontować nawet jedną ręką. Według informacji podanych przez firmę, w porównaniu do modelu Latitude 7300, liczba użytych śrubek została zredukowana dziesięciokrotnie. Oznacza to, że potencjalna naprawa takiego urządzenia będzie znacznie szybsza. Również za sprawą modułowej budowy.

Żeby jednak nie było zbyt pięknie trzeba dodać, że to tylko koncept, w dodatku w wersji alfa. Dell pracuje nad takimi rozwiązaniami, ale raczej nie ma co liczyć, że taki notebook jak Luna pojawi się w sprzedaży w ciągu najbliższych 3 czy nawet 5 lat. W dodatku ten koncept chłodzony jest pasywnie, nie ma żadnego wentylatora, co bardzo mocno ogranicza potencjalną wydajność jego procesora. Jest jednak szansa, że kilka zaprezentowanych tutaj rozwiązań trafi do komercyjnych urządzeń nieco wcześniej, a każde ułatwienie naprawy notebooka jest mile widziane. Podobnie jak dostępność części zamiennych. W tej kwestii Dell również zamierza się nieco poprawić i zwiększyć dostępność elementów zamiennych, które można zamówić przez internet, jak np. baterie czy ekrany.

Na modułowe notebooki jeszcze będziemy musieli nieco poczekać, ale dobrze wiedzieć, że nawet giganci pracują nad takimi rozwiązaniami. To dobrze wróży na przyszłość, a modułowa budowa powinna znacząco poprawić nie tylko możliwości naprawy laptopa, ale również wymiany komponentów na szybsze i nowocześniejsze. Tego sobie i wam życzę.

źródło: The Verge