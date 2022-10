O sprawie poinformowało pismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”, które opisało efekty pracy naukowców z Neuroscape Center na University of California w San Francisco (PNAS). Stworzyli oni gry wideo, dzięki którym poprawiają się funkcje poznawcze u starzejących się osób. Wg jednego z badaczy, doktora Adama Gazzaleya, granie poprawia m.in. pamięć krótkotrwałą, uwagę i pamięć trwałą.

Jest on jednym z pionierów zastosowania gier w celu przywrócenie obniżonych zdolności umysłowych u osób starszych. W swoich prowadzonych od ponad 10 lat badaniach wykorzystuje adaptacyjne algorytmy, tak by stopień trudności był automatycznie dostosowywany do możliwości gracza. W ten sposób mniej zaawansowani nie zostaną przytłoczeni i się nie zniechęcą. A ci, którzy mają większe umiejętności, mogą podejmować trudniejsze wyzwania. To pozwala osiągnąć o wiele lepsze wyniki w terapii niż podczas zastosowania tytułów komercyjnych.

Perkusja poprawia pamięć wzrokową

Najnowszą produkcją jest symulator perkusji. Osoby w wieku od 60 do 79 lat nie tylko nauczyły się na niej grać, ale także poprawiła się ich zdolność zapamiętywania twarzy. Najpierw stopień trudności regulował algorytm. Z czasem wskazówki zniknęły, zmuszając graczy do zapamiętania rytmicznego wzorca.

Pod koniec badania uczestnicy zostali poddani testom, aby sprawdzić, jak dobrze potrafią rozpoznać nieznane twarze. Dane elektroencefalograficzne (EEG) wykazały zwiększoną aktywność w części mózgu (prawy górny płat ciemieniowy), która jest zaangażowana zarówno w czytanie muzyki z nut, jak i w krótkotrwałą pamięć wzrokową dla innych zadań. Trening poprawił sposób, w jaki ludzie zapamiętują coś, a następnie odtwarzają, kiedy jest potrzebne.

Druga gra, „Body Brain Trainer”, pozytywnie wpłynęła na ciśnienie krwi, równowagę i koncentrację w grupie zdrowych starszych osób po ośmiu tygodniach treningu. Wzrosła również ich podzielność uwagi.

A VR pamięć długotrwałą

Z kolei w zeszłym roku Neuroscape opublikował wyniki badania dotyczącego gry „Labyrinth”. W tym wypadku chodziło o nawigację przestrzenną w wirtualnej rzeczywistości. Stwierdzono poprawę pamięci długotrwałej u osób starszych już po czterech tygodniach treningu.

„Wszystkie te gry dotyczą kontroli poznawczej. Zdolności, której brakuje u osób starszych i która ma kluczowe znaczenie dla ich jakości życia – powiedział Gazzaley. – Wszystkie mają te same podstawowe algorytmy adaptacyjne i podejście. Ale wykorzystują bardzo, bardzo różne rodzaje aktywności. I we wszystkich pokazujemy, że w tej populacji można poprawić zdolności poznawcze”.

Już w 2009 r. do dość podobnych wniosków doszli naukowcy badający zachowanie mózgu młodych i starszych ludzi podczas gry na Nintendo DS. U młodych gra wywoływała dużo odczuć negatywnych natomiast u osób starszych przeważały odczucia pozytywne. Dłuższe granie poprawiało im pamięć i poprawiało ogólne samopoczucie.

