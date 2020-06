Pytanie dnia: Ile osób NAPRAWDĘ korzysta z widgetów? No właśnie…

Jesteśmy po konferencji WWDC 2020, na której pokazano, że całkiem sporo zmian w iOS 14 będzie dotyczyło zagospodarowania ekranu głównego. Apple z dumą zaprezentowało swoim użytkownikom… widgety. Tak, te same widgety które od 10 lat mają na swoich telefonach użytkownicy Androida. I tak, wiem, że teoretycznie powinno już pisać się „widżety”, ale forma „widgety” była ze mną od samego początku, więc pozwolę sobie się nią posługiwać. Wracając do Apple – oczekiwałem, że po takiej informacji przez sieć przetoczy się tornado gromkiego śmiechu, ale póki co wszystkie największe postacie w świecie tech powstrzymują się od żartów z firmy. Zakładam, że po latach czują, że byłoby to już kopanie leżącego albo też widzą, że tu nie za bardzo jest się z czego śmiać. Mam wrażenie, że zarówno w ich, jak i w moim mniemaniu, firma, która mieni się najbardziej innowacyjną (i która wypuszcza „najbardziej zaawansowany system operacyjny na świecie”) kopiująca rozwiązanie będące od dekady w systemie konkurencji jest ni mniej, ni więcej, tylko żenująca. Dlatego ja postanowiłem nie nabijać się z Apple. Zamiast tego go głowy przyszła mi inna myśl.

Czy widgety są w ogóle potrzebne?

I tak – jestem przekonany, że jeżeli ktoś „od zawsze” używał sprzętu Apple, to zakrzyknie teraz, że tak, oczywiście. Że będzie ich używał do tego, tamtego, siamtego i owamtego. I jak najbardziej jest to zachowanie zrozumiałe, ponieważ kiedy upowszechniał się Android, miałem wrażenie, że ludzie się wręcz zachłysnęli widgetami. Telefony moich znajomych były nimi często upstrzone – tu widget od muzyki, tu od e-maili, tu od facebooka, tam notatnik a jeszcze gdzieś indziej kalendarz. Smart opasek ani krokomierzy w telefonach co prawda jeszcze wtedy nie było, więc nie mieliśmy widgetów od fitnesu. Oprócz tego większość z nich pozostała w niezmienionej formie do dziś. I tak jak wtedy wszyscy ich używali, tak z czasem zacząłem zauważać, że widuję ich coraz mniej. Dlaczego?