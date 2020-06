Historia opasek Mi Band – jak Xiaomi podbiło polski rynek

Co ciekawe, na dodaniu wyświetlacza nie ucierpiała bateria – ta wciąż mogła wytrzymać 3 tygodnie na jednym ładowaniu. W dalszym ciągu można też było opaskę zachlapać, ponieważ ta spełniała normę IP67. Dzięki zachowaniu niskiej ceny (~150 zł na start) także druga generacja Mi Banda zyskała w naszym kraju popularność.

Xiaomi Mi Band 3 – największa zmiana w serii?

Dwa lata musieli czekać fani marki na kolejnego Mi Banda, ale to co otrzymali, mogło w pełni zrekompensować oczekiwanie. Nowy Mi Band 3 bardzo bowiem różnił się od swoich poprzedników. Sama pastylka urosła i stała się cięższa (20 g), ale zyskała duży (wciąż monochromatyczny) dotykowy wyświetlacz o przekątnej 0,78 cala. Dzięki temu opaska mogła służyć jako prawdziwe smart akcesorium do telefonu – pozwalała czytać powiadomienia, SMSy czy maile. Xiaomi Mi Band 3 było też pierwszą opaską w serii, którą mogliśmy zanurzyć na głębokość do 50 metrów bez obawy o jej zniszczenie.

Niestety, jak każda zmiana, także i ta niosła ze sobą negatywne konsekwencje ze względu na bardziej odstającą „pastylkę” i tworzywo, z jakiego wykonano Mi Band, główny moduł opaski bardzo łatwo zbierał wszelkiego rodzaju rysy, przetarcia i po prostu był bardziej narażony na uszkodzenia.

Xiaomi Mi Band 4 – idziemy w kolor

2019 przyniósł kolejny model Xiaomi Mi Band, tym razem oznaczony numerem 4. I tutaj po raz kolejny największa zmiana dotknęła wyświetlacza, ponieważ pojawił się 0,95 calowy AMOLED. W poprzednim modelu użytkownicy mogli wybierać spośród całych 3 motywów ekranu głównego, tutaj liczba ta wzrosła aż do 77 stylów. Mi Band zyskał także moduł NFC (choć tylko na rynek chiński) i co ciekawe, wciąż nie wpłynęło to na deklarowaną żywotność na jednym ładowaniu. W Xiaomi Mi Band 4 pojawiło się wsparcie dla 6 kategorii ćwiczeń (np. trening z linami, bieganie, pływanie) oraz dokładniejsze monitorowanie jakości snu. W kwestiach „smart” Mi Band 4 potrafił chociażby sterować muzyką w telefonie, co sprawiło, że wybierały go także osoby szukające po prostu taniej smart-opaski.