Gruba ryba Apple zwolniona przez seksistowski komentarz na TikToku

W Internecie trzeba uważać na wygłaszane komentarze, bo ich zasięg może znacznie przekroczyć nasze oczekiwania. To, że warto czasem ugryźć się w język wiedzą dobrze wszelkiej maści celebryci i influencerzy, którzy na własnej skórze odczuli konsekwencję swojej lekkomyślności. W ich przypadku gafa w najgorszym scenariuszu może skończyć się burą ze strony widzów i fanów oraz nadwyrężeniem marketingowego wizerunku. Co innego jeśli jesteś wysoko postawionym wiceprezesem Apple. Wtedy z hukiem wylatujesz z firmy.

22 lat pracy zmarnowane przez jedno zdanie

Daniel Mac to TikToker znany z zaczepiania właścicieli drogich samochodów i wypytywania o ich profesję. Mężczyzna celowo wybiera gwiazdy show-biznesu i znane osobistości, pojawiające się na różnorakich eventach w luksusowych autach. Na krótkich filmikach wymienia z nimi kilka zdań zachwalając samochody i pytając o to, czym zajmują się w życiu. Na początku września Mac opublikował film ze starszym mężczyzną, wysiadającym ze sportowego Mercedesa. Był nim Tony Blevins – wiceprezes Apple ds. zakupów.

Źródło: Shacknews

I co w tym niezwykłego? A no to, że w aucie Blevinsa znajdowała się młoda kobieta, a wiceprezes Apple uraczył ją komentarzem, który oburzył internautów. Mężczyzna zapytany o to czym zajmuje się w życiu, odpowiedział: „Ścigam się samochodami, gram w golfa i pieszczę kobiety z dużymi piersiami. Ale biorę wolne w weekendy i ważne święta”. Film może pochwalić się ponad milionem wyświetleń, przez co trafił także do zarządu Apple. Tym prostym sposobem Tony Blevins pożegnał się z intratnym stanowiskiem. W Apple pracował od 22 lat.

Apple dość surowo podchodzi do wizerunku osób z wyższego szczebla, dlatego Blevins – odpowiedzialny za negocjowanie cen komponentów – został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. Mężczyzna na łamach Bloomberga przeprosił osoby urażonego jego humorem.

Stock image from Depositphotos