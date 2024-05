Krzysztof Gawkowski wyraża się jasno: nie instalujcie TikToka na telefonach służbowych

Jak donosi portal Business Insider, wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, podczas rozmowy z Polskim Radiem ponownie poruszył temat instalowania TikToka na urządzeniach służbowych; a właściwie kolejny raz ostrzegł przed tym, mówiąc bezpośrednio, że nie należy tego robić. Podczas wywiadu powiedział:

Źródło: Depositphotos

Nie rekomenduję i przestrzegam, by przy okazji korzystania z urządzeń służbowych, ktokolwiek instalował na nich TikToka. To nie powinno mieć miejsca. [...] TikTok na urządzeniu służbowym nie powinien się znajdować.

O co chodzi? Jak można się domyślić, o wrażliwość naszych danych. Gawkowski zaznacza, że nie planuje blokowania żadnych aplikacji w naszym kraju, jednak jest mnóstwo takich rozwiązań, na czele z propozycją od ByteDance, które przetwarzają dane w nie do końca znany nam sposób. To sprawia, że urządzenie służbowe powinno być całkowicie wolne od tego typu aplikacji — szczególnie, że w ostatnim czasie gwałtownie rośnie ilość cyberataków, a w takich sytuacjach nasze prywatne i wrażliwe dane mogą być wykorzystywane przeciwko nam samym.

Źródło: Depositphotos

Gawkowski przyznał się, że sam ma zainstalowanego TikToka na jednym ze swoich urządzeń, jednak nie ukrywał sceptycznego podejścia do chińskiej aplikacji z vertical video — powiedział bezpośrednio, że nie jest ani codziennym użytkownikiem, ani wielkim fanem tej aplikacji.

To nie jest pierwszy raz, kiedy Gawkowski porusza publicznie ten temat

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsze wystąpienie Gawkowskiego w tym charakterze. Nieco ponad miesiąc temu donosiliśmy, że wicepremier podczas rozmowy w radiu Trójka, mówił o niebezpiecznych aplikacjach i narzędziach, których nie powinno się używać — a szczególnie na sprzętach służbowych. Gawkowski zdradził, że resort nie pracuje nad tym, by zablokować „jakichś operatorów platform” (co teraz również potwierdził). Dalej mówił:

Źródło: Depositphotos

Rekomenduję wszystkim użytkownikom — na urządzeniach służbowych nikt nie powinien mieć aplikacji, które budzą wątpliwości. Czy TikToka ktoś powinien mieć na urządzeniu służbowym? Nie. Nikt nie powinien mieć TikToka na urządzeniu służbowym.

TikTok ma coraz większe problemy. Platforma zniknie z USA?

W kwietniu informowałem również o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, podpisał ustawę, która zobowiązuje ByteDance do sprzedaży TikToka inwestorowi spoza Chin. Jeśli do tego nie dojdzie w ciągu 12 miesięcy i TikTok pozostanie w chińskich rękach, platforma straci dostęp do usług hostingowych w Stanach Zjednoczonych, co spowoduje jej zniknięcie z amerykańskiego rynku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej całej sytuacji i tego, z czego ona wynika, zajrzyjcie do artykułu Nie powinno się mieć TikToka na telefonie służbowym. Tak twierdzi minister cyfryzacji. Co sądzicie o całej tej sytuacji? Macie zainstalowanego TikToka na swoich telefonach służbowych?

Źródło: Depositphotos

Źródło: Business Insider

Grafika wyróżniająca: TikTok