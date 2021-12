Butelka na wodę też może być smart. Oto HAERS napędzane systemem Huawei

Myślę że znaczna większość z nas przywykła już do tego, że gdziekolwiek da się wrzucić kapkę technologii i obwieścić światu kolejną smart rewolucję, to... no właśnie: dorzuca się kapkę technologii i obwieszcza smart rewolucję. Są przedmioty w których ma to więcej sensu (oświetlenie), są też i takie w których ze względu na rozmaite ograniczenia ma to znacznie mniej sensu (czajnik). Ale są też takie, których nigdy nie spodziewałem się zobaczyć w wersji smart - a do takich niewątpliwie należy butelka na wodę.

HAERS - smart butelka na wodę z HarmonyOS Connect

Butelka na wodę to jeden z tych gadżetów, który kupiłem zdecydowanie za późno. Ale od kiedy ją mam - korzystam na co dzień: w domu, na wyjazdach, podczas ćwiczeń — i nie pamiętam już kiedy ostatni raz kupiłem butelkowaną wodę. I szczerze mówiąc, ani razu przez myśl mi nie przeszło, że chciałbym w niej jakiekolwiek funkcje smart. Tymczasem w Chinach debiutuje właśnie nowa butelka na wodę Haers, która napędzana jest systemem HarmonyOS Connect od Huawei. Co daje sprzętowi połączenie ze smartfonem i cała ta elektronika?

Pierwsza ze smart funkcji to powiadomienia przypominające o tym, by... się napić. Butelka ma także czujniki, które monitorują jej ruch w trzech osiach. No a na koniec dnia możemy podejrzeć ile właściwie płynów z niej wypiliśmy.

Ponadto butelka wspiera kilka rodzajów napojów (w tym mleko, wodę, soki, gazowane, kawę), a także posiada właściwości antybakteryjne. Twórcy urządzenia twierdzą, że wlane tam płyny bez problemu przetrzymają w butelce bezpiecznie 12 godzin - niezależnie od tego czy trafią tam zimne, czy ciepłe.

Dla mnie - przerost formy nad treścią i rzecz kompletnie zbędna. Ale nie bez powodu na rynku mobilnym jest tak wiele aplikacji przypominających o piciu wody, zaś butelki z kontrolkami ile już danego dnia wypiliśmy cieszą się tak dużą popularnością. HAERS napędzana systemem HarmonyOS Connect robi to wszystko w wersji smart. Dla mnie - kompletnie zbędnej, ale to rynek zweryfikuje potrzebę takich gadżetów. Butelka trafia do sprzedaży na rynku chińskim, gdzie wyceniono ją na 159 juanów (około 100 złotych).

Źródło