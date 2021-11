Huawei MateBook 14s - jak radzi sobie z pracą nad wideo?

Tymi narzędziami są oczywiście przede wszystkim komputery, niebędące dziś zestawem jednostki centralnej, monitora i akcesoriów, lecz jednym urządzeniem, które można spakować do plecaka czy torby i ruszyć w drogę. Dziś nie musimy też rezygnować z wydajności takich maszyn, bo laptopy pozwalają na wiele więcej, niż te kilka lat temu.

Model ten możecie pamiętać z poprzedniego materiału, ale przypomnę, że mamy tu do czynienia z procesorem Intela 11. generacji z układem graficznym Intel Xe, 16 GB pamięci RAM i 1 TB dysku SSD. Ekran oferuje rozdzielczość 2,5K przy przekątnej 14,2 cala, a proporcje jego boków wynoszą 3:2. Dzięki Thunderbolt 4 podłączymy nawet dwa ekrany 4K.

Wspomniany ekran oferuje więcej przestrzeni w pionie, niż wiele pozostałych modeli, dzięki czemu można lepiej zorganizować sobie środowisko do pracy - czy to w jednym programie, czy kilku oknach. Wąskie ramki powodują, że laptop oferuje spory obszar roboczy, a maszyna nie jest dużych rozmiarów, więc bez problemu weźmiemy go ze sobą. Jest to ekran dotykowy, więc część czynności będzie można wykonać szybciej i bardziej naturalnie, a częstotliwość odświeżania 90 Hz sprawia, że wszystkie animacje są płynniejsze, a tekst pozostaje ostry podczas przewijania.

Istotnym elementem jest też touchpad - wspiera gesty multitouch i jest wystarczająco duży, by można było wygodnie pracować bez myszy w terenie, gdzie jest to utrudnione lub niemożliwe. Wtedy należy też pamiętać o dostosowaniu działania gestów, by działały one zgodnie z naszymi preferencjami, dzięki czemu przyspieszymy część czynności.

Po więcej informacji zapraszamy do materiału wideo na początku wpisu.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei