Samsung Galaxy Z Flip 3 skradł serce Kamilowi. Gdyby nie fakt, że to smartfon z Androidem, chętnie wymieniłby swojego iPhone'a na telefon z klapką i elastycznym ekranem. I choć wydawało się, że urządzenia z obudową typu "clamshell" czasy świetności mają dawno za sobą, tak Samsung udowodnił, że warto inwestować w innowacje i w jakimś stopniu powrócić do trendów, które przed kilkunastoma laty przyciągały uwagę. Popularność Samsung Galaxy Z Flip 3 ma być na tyle duża, że firma poświęciła dla niego swoją najnowszą premierę - Galaxy S21 FE, który do sklepów miał trafić kilka miesięcy temu. Model ten poszedł jednak w odstawkę - przynajmniej tymczasową, a jego podzespoły, w tym zapasy Snapdragona 888, powędrowały na rzecz "składaka". Samsung jest już gotowy do premiery S21 FE. Pytanie tylko, czy nie za późno, by smartfon mógł zainteresować potencjalnych nabywców. A szkoda, bo zapowiada się naprawdę fajnie.

Wracając jednak do Galaxy Z Flip 3. Samsungowi szykuje się spora konkurencja. Na horyzoncie mieni się Huawei P50 Pocket. To najnowszy "składany" smartfon w portfolio chińskiego producenta. Po przygodach z Mate X, Mate Xs i Mate X2 przyszła pora na nieco inne rozwiązania. Huawei dostrzegł potencjał klapek, choć wcześniej krytycznie odnosił się do takiej formy, i właśnie w tym kierunku poszedł przy okazji projektowania swojego najnowszego smartfona.

Huawei P50 Pocket. Składany smartfon z klapką na zdjęciach przed oficjalną premierą.

Machina marketingowa Huawei P50 Pocket powoli się rozkręca. Grafiki promujące jego premierę nie zdradzały jednak zbyt wielu szczegółów. Marketingowców wyręczył ktoś inny. W sieci pojawiły się właśnie zdjęcia pokazujące Huawei P50 Pocket w całej okazałości. Smartfon z klapką nie wpadł jednak w ręce informatorów, którzy publikują rendery najbardziej wyczekiwanych urządzeń mobilnych. Huawei P50 Pocket jest bohaterem sesji zdjęciowej w chińskim wydaniu magazynu Harper's Bazaar (时尚芭莎). Zdjęcia udostępniono m.in. w serwisie społecznościowym weibo, gdzie Huawei P50 Pocket towarzyszy popularnej aktorce i piosenkarce Guan Xiaotong.

Jak widać na załączonych obrazkach, Huawei P50 Pocket kontynuuje wzornictwo z serii P50, jednak w nowej, składanej obudowie. Aparat główny umieszczono na okrągłej wyspie, której towarzyszy drugi okrąg. Ten skrywa jednak dodatkowy ekran, który, oprócz najważniejszych informacji, może służyć jako podgląd do zdjęć selfie i lusterko. Smartfon ma być dostępny przynajmniej w dwóch wersjach kolorystycznych. Złoty pokryty jest falistą fakturą, która przykuwa uwagę, jednak dla niektórych może być zbyt krzykliwa. Srebrny zdobiony będzie chropowatą powierzchnią i jest bardziej subtelny.

Kiedy Huawei P50 Pocket oficjalnie zadebiutuje na rynku? Jego prezentacja zapowiedziana jest na 23 grudnia tego roku. Co prawda dotyczyć ma rynku chińskiego, jednak niewykluczone jest, że na początku 2022 r. smartfon z klapką i elastycznym ekranem pojawi na zachodnich rynkach. Nie wiadomo też co, oprócz składanego charakteru, zaoferuje użytkownikom. Wszystkiego dowiemy się na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia.