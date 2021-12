Sprawdzamy smartwatch Huawei Watch GT 3 w wersji Elegant

Już na pierwszy rzut oka zauważa się jego delikatny i elegancki wygląd, który nie zdradza ukrytych wewnątrz funkcji. Okrągły ekran z zakrzywionym szkłem 3D, ogromny wybór tarcz oraz możliwość wymiany paska sprawiają, że każdy z użytkowników spersonalizuje go wedle własnych upodobań. Watch GT 3 42 mm w wersji Elegant, który powinien przypaść do gustu kobietom. Urządzenie odznacza się bransoleta ze stali w kolorze lekkiego złota, która doskonale komponuje się z samym smartwatchem w podobnej stylistyce. Sama koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej, chroniącej ekran AMOLED o głębokiej czerni i wyrazistych kolorach. Dzięki temu atrakcyjne tarcze, powiadomienia i wszystkie informacje są zawsze łatwo czytelne. Znajdujący się na boku obrotowy pierścień ułatwia nawigację, a głównym sposobem interakcji z zegarkiem jest oczywiście dotykowy ekran.

Huawei Watch GT 3 zadba nie tylko o to, byśmy byli na bieżąco z wiadomościami, e-mailami i innymi istotnymi na co dzień sprawami, ale także o nasz sen i aktywność. Na smartwatchu można aktywować pomiar w trakcie treningu, bo do wyboru jest ponad 100 dyscyplin i aktywności, a z poziomu zegarka możliwe jest sterowanie odtwarzaniem muzyki. Na temat każdej z aktywności otrzymamy pełne podsumowanie tego, jak sobie poradziliśmy, dzięki czemu w dłuższej perspektywie sprawdzimy, jak idą nasze postępy. Dla kobiet pomocną funkcją może być opcja rejestrowania cykli menstruacyjnych.

