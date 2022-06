Google wyśmiewa Apple w rytm nowej piosenki Drake'a

Google od dłuższego czasu próbuje wymusić wprowadzenie do iPhonów standardu RCS, jednak Apple pozostaje nieugięte. Skoro prośby spełzły na niczym, to może piosenka okaże się skuteczna?

RCS, czyli Rich Communication Services, to standard wiadomości tekstowych, który możemy nazwać czymś w rodzaju nowej generacji SMS. W założeniu ma zatrzeć granicę między klasycznymi wiadomościami a komunikatorami online, oferując funkcje takie jak prowadzenie czatów grupowych, wysyłanie naklejek czy udostępnianie lokalizacji. Technologia jest od dłuższego czasu powodem sporów między Google a Apple. Firma z Cupertino nie chce bowiem zaimplementować RCS do iPhonów, które korzystają z natywnego iMessage. Google postanowiło więc wywrzeć nacisk używając… piosenki Drake’a.

Awantura o kolory

Kilka dni temu amerykański wykonawca Drake wydał niespodziewanie nowy album zatytułowany „Honestly, Nevermind”. Jeden z kawałków – Texts Go Green – nawiązuje do komunikatora iMessage, którego dymki w normalnych warunkach charakteryzują się niebieskim kolorem. W momencie gdy odbiorca zmieni numer, zablokuje kontakt lub wiadomość zostanie wysłana klasycznym SMSem do osoby nieposiadającej iPhone’a, przybiera kolor zielony. Google w tweecie użyło utworu do wyprowadzenia pstryczka w stronę Apple.

Zamieszczone wideo w ironiczny sposób wytyka Apple, że zielone dymki są problemem, które może rozwiązać tylko samo Apple poprzez wprowadzenie RCS. Film zyskał już ponad 185 tysięcy wyświetleń, a komentarzach trwa burzliwa dyskusja nad słusznością wprowadzenia RCS do urządzeń z Cupertino.

Co ciekawe, jednym z powodów, dla którego Google tak bardzo zależy na RCS w iPhonach, jest konflikt pomiędzy niebieskimi a zielonymi bąbelkami, prowadzący do dyskryminacji. Dla polskiego użytkownika sytuacja może wydawać się wręcz komiczna, jednak pośród amerykańskich nastolatków panuje przekonanie, że użytkownicy Androida są gorszą kategorią. Posiadacz iPhone’a może szybko zweryfikować, czy jego rozmówca posiada telefon z Androidem właśnie dzięki zielonym dymkom czatu. W takich przypadkach użytkownicy sprzętu bez nadgryzionego jabłka wielokrotnie spotykają się z prześladowaniem ze strony rówieśników.

Stock image from Depositphotos