Wiadomości Google w zupełnie nowej odsłonie już dostępne

Google odświeża swoje Wiadomości. Strona z najnowszymi i najciekawszymi informacjami ze świata (i nie tylko) zyskała nowy wygląd i funkcje, które jeszcze lepiej pozwolą dostosować to, co chcemy czytać w Sieci.

Wiadomości Google dostępne są w ponad 125 krajach i 40 językach. Każdego miesiąca ludzie przechodzą z wyników wyszukiwania Google i Wiadomości do witryn wydawców ponad 24 mld razy. Algorytmy wykorzystują uczenie maszynowe do analizy setek różnych czynników, aby zidentyfikować i uporządkować informacje o wydarzeniach na całym świecie. Stale rosnące zainteresowanie serwisem sprawiło, że amerykańska firma postanowiła go odświeżyć i ułatwić dostęp do treści, które nas najbardziej interesują. Zbiega się to z okrągłą rocznicą uruchomienia serwisu - w tym roku Wiadomości Google obchodzą 20. urodziny.

Stare Wiadomości Google

W wygodnym przeglądaniu wiadomości ze świata (i nie tylko) pomaga m.in. przeprojektowanie strony głównej, która skupia się teraz na wyświetlaniu Najważniejszych artykułów, Wiadomości lokalnych oraz Wybranych dla Ciebie w uporządkowany i przejrzysty sposób. "Strona domowa" podzielona jest na kilka sekcji - Dom (ekran główny), Dla Ciebie, Obserwujesz oraz Showacase w Wiadomościach. Na pasku szybkiego dostępu znalazły się też kategorie, które śledzimy, by były tuż pod ręką, bez konieczności szukania ich w gąszczu informacji pochodzących z różnych źródeł. Jeśli nie podoba Wam się nowy wygląd Wiadomości Google, zawsze możecie powrócić do poprzedniego. Stosowną opcję znajdziecie w Ustawieniach (koło zębate). To tam znajdziecie też możliwość zarządzać ukrytymi źródłami oraz przejrzeć aktywność w Wiadomościach.

Nowe Wiadomości Google, nowe opcje sprawdzające rzetelność informacji

Nowe Wiadomości Google

Wiadomości Google to teraz także dodatkowe narzędzia zajmujące się sprawdzaniem czy pojawiające się w serwisie informacje i pochodzą z rzetelnych i zaufanych źródeł. Po wprowadzeniu w zeszłym roku adnotacji o świeżych wiadomościach, nowe teksty zostaną teraz wzbogacone o dodatkowe podpowiedzi. Przypomną i podpowiedzą, czy źródło jest zaufane w danym temacie. Pojawią się również sugestie by wrócić do tematu, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Google postara się o to, byśmy w łatwiejszy sposób dotarli do źródeł konkretnych informacji. Jeśli wiadomości rozpowszechnione zostaną przez różne serwisy i będę cytowały jedno źródło, w Wiadomościach Google z zakładce Najważniejsze artykuły pojawi się odniesienie do oryginalnego wpisu, który jest cytowany przez inne media. To pozwoli sprawdzić skąd pochodzi powielana przez innych wiadomość i czy zawiera dodatkowe informacje, które przybliżą nam konkretny temat.

Pomocna w weryfikacji rzetelnych i sprawdzonych źródeł będzie również sama wyszukiwarka. Przy wynikach wyszukiwania pojawia się teraz dodatkowa opcja sprawdzenia informacji na temat konkretnej strony internetowej. Wyświetlany jest jej opis oraz powiązania z wyszukiwaniem. Jeśli o serwisie pisały inne strony, te wzmianki też będą wyświetlane. Pomoże to w ocenie, czy konkretna strona jest rzetelna i czy można wierzyć zamieszczanym na niej wpisom. Nie można też zapominać o narzędziu Google The Fact Check Tools, w którym można m.in. sprawdzić czy pojawiające się Google informacje są rzetelne lub ktoś je zdementował.