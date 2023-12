Czy Wiadomości na Androidzie udostępniają lokalizację firmom trzecim? Google wyjaśnia

Android 14 powoli się rozkręca i trafia na coraz większą liczbę urządzeń różnych producentów. A w raz z nim nowa wersja podstawowej aplikacji do wysyłania wiadomości. Choć z początku nic nie wzbudzało żadnych wątpliwości, w ostatnich dniach rozpoczęła się dyskusja wokół tego, że komunikator Wiadomości Google (nie mylić z aplikacją z newsami o tej samej nazwie) udostępniania lokalizacji użytkowników zewnętrznym firmom. Wszystko to po komunikacie, który użytkownicy systemu Android 14 otrzymali w ramach informacji dotyczących prywatności. Wygląda on następująco:

Wiadomości

Dane o lokalizacji użytkownika są teraz udostępniane firmom trzecim.

W sieci rozpętała się spora dyskusja na ten temat, w której zaniepokojeni użytkownicy smartfonów z Androidem podnosili kwestie bezpieczeństwa i prywatności. Dlaczego Google udostępnia prywatne dane o lokalizacje innym firmom, co one z nimi robią i dlaczego Google o to nie zapytało? Reakcje słuszne i obawy słuszne, jednak na reakcję Google nie trzeba było długo czekać. I wszystko wskazuje na to, że nie ma powodów do zmartwień. Ten komunikat to nic innego, jak tylko... błąd ekipy odpowiedzialnej za aplikację Wiadomości.

To tylko błąd. Wiadomości na Androidzie nie udostępniają twojej lokalizacji firmom trzecim

Po tym gdy w sieci zawrzało, redakcja 9to5Google wysłała oficjalnie zapytanie Google by wyjaśnić całą sytuację. I z odpowiedzi udzielonej przez internetowego giganta wynika, że wszystko to jest po prostu wielkim nieporozumieniem związanym ze... złym zaznaczeniem opcji związanej z prywatnością w Sklepie Play. Na tę chwilę wciąż widnieje tam komunikat informujący, że dane lokalizacji aplikacji Wiadomości Google mogą zostać udostępnione firmom trzecim.

Internetowy gigant poinformował redakcję wspomnianego serwisu, że błąd ma zostać naprawiony w niedalekiej przyszłości.