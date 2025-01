Chcesz router z Wi-Fi 7? Musisz zakupić światłowody z limitem 8 Gb/s

Do tej pory, najnowsze routery Orange - Funbox 10, obsługiwały technologię WiFi 6E, jednak dziś Orange poinformował o ich aktualizacji, tym samym - to pierwszy operator, który udostępnia w swojej ofercie routery z Wi-Fi 7.

Najnowsze routery Funbox 10 z obsługą WiFi 7, dostępne są tylko w ofercie samodzielnych światłowodów z limitem 8 Gb/s lub z abonamentem komórkowym czy telewizją. Jednocześnie poszerzyła się dostępność największej prędkości światłowodów w ofercie - do 39 miast w Polsce, osiągając zasięg 2,5 mln gospodarstw domowych i firm w naszym kraju.

Orange, jako pierwszy operator w Polsce, udostępnił urządzenie z najszybszą na rynku technologią bezprzewodową Wi-Fi 7. Teraz kupując ultraszybki internet dla domu – o prędkości do 8 Gb/s, klienci otrzymają ulepszony Funbox 10 obsługujący Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 to najnowsza, zaawansowana technologia i kolejny krok w łączności bezprzewodowej. Umożliwia korzystanie z wielogigabitowych prędkości w domowej sieci, zapewniając stabilność i lepszą wydajność.​

Lista miast ze światłowodami Orange z limitem prędkości 8 Gb/s

Jakie to dokładnie miasta? Orange wymienia na swoim blogu następujące miejscowości:

Warszawa Lublin Łomża Gorzów Wielkopolski Kraków Radom Nysa Sopot Bydgoszcz Bełchatów Police Tychy Gdańsk Bytom Słupsk Inowrocław Katowice Chorzów Sosnowiec Piotrków Trybunalski Łódź Elbląg Tczew Suwałki Poznań Ełk Toruń Gliwice Szczecin Gniezno Częstochowa Bolesławiec Wrocław Jastrzębie-Zdrój Gdynia Iława Białystok Kalisz Kielce

Oferta na światłowody (+z telewizją) Orange z limitem prędkości do 8 Gb/s

Jak pewnie się domyślacie, tanio nie będzie. Najwyższa prędkość do 8 Gb/s z routerem Wi-Fi 7, kosztuje od 170 zł do 250 zł miesięcznie. Jednak dzięki promocji, udostępnionej na premierę nowej technologii - pół roku za 0 zł, możecie ten koszt sobie obniżyć przez pierwsze dwa lata umowy.

I tak, same światłowody (bez telewizji) z limitem 8 Gb/s kosztują 160 zł miesięcznie, a uwzględniając promocję 6x0 zł, średni koszt miesięczny to 120 zł - do tego trzeba doliczyć koszt routera WiFi 7 - 4,99 zł miesięcznie.

Z kolei w opcji z telewizją i dostępem do kanałów Eleven Sports przez całą umowę, standardowa cena to 195 zł miesięcznie, a w promocji wychodzi średnio po 146,25 zł miesięcznie.

Oferta na światłowody z abonamentem komórkowym (+z telewizją) Orange z limitem prędkości do 8 Gb/s

W porównaniu z samodzielnymi światłowodami z limitem 8 Gb/s za 160 zł miesięcznie, opłaca się tu skorzystać z oferty Love Mini z abonamentem komórkowym (nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS/MMS i limit transferu danych w smartfonie 300 GB), bo zapłacimy tylko 10 zł więcej. A uwzględniając promocje, średni koszt zamknie się nam w kwocie 127,50 zł miesięcznie.

Jak dorzucimy do tego telewizję, abonament komórkowy bez żadnych limitów i kanały Eleven Sports, miesięczny koszt rośnie do 200 zł, a w promocji do 150 zł miesięcznie. Z kolei, razem z kanałami HBO do 250 zł - w promocji do 187,50 zł miesięcznie.

Pamiętajmy też, iż w każdym pakiecie bez telewizji musimy doliczyć co najmniej koszt samego routera - 4,99 zł miesięcznie, a z telewizją routera i modemu - 9,98 zł miesięcznie.

Oferta na światłowody z Netfliksem i z abonamentem komórkowym (+z telewizją) Orange z limitem prędkości do 8 Gb/s

Na koniec zostały jeszcze pakiety z Netfliksem. Tu już trzeba bardziej się nagimnastykować, by wyliczyć rzeczywisty koszt miesięczny przez całą umowę.

Światłowody z abonamentem komórkowym i z Netliksem (Plan Podstawowy) to koszt 0 zł przez pierwsze 6 miesięcy, drugie półrocze - 33 zł i w drugim roku 203 zł miesięcznie. Średni koszt, wychodzi więc 109,75 zł. Natomiast razem z telewizją i abonamentem komórkowym bez żadnych limitów - 136,75 zł miesięcznie (plus oczywiście koszty routera lub routera i modemu).

Stock Image from Depositphotos.

Źródło: Blog Orange.