Jak zarejestrować przez internet i jak przenieść numer na kartę?

W ostatnim czasie, opublikowaliśmy dla Was kilka poradników, co można zrobić z dodatkowym numerem w ofercie na kartę. Pojawiło się w związku z tym wiele pytań związanych z rejestracją takich numerów, bez wychodzenia z domu oraz z tym, jak w ogóle przenieść taki numer.

Wiem, że powinniśmy w ogóle zacząć te poradniki od wyjaśnienia tych kwestii, ale lepiej późno niż wcale. Nadrabiamy te zaległości.

Jak przenieść przez internet numer na kartę?

Od razu na początek nie mam dobrej wiadomości, jeśli chodzi o przeniesienie numeru od jednego operatora do drugiego, który akurat ma promocję z tego tytułu.

Na tę chwilę, taką możliwość oferuje jedynie operator Orange, możecie to zrobić pod tym linkiem i zgarnąć w związku z tym za darmo (koszt to tylko 5 zł za starter od innego operatora) 1 TB transferu danych oraz ważność środków i tych 1000 GB na 12 miesięcy.

Z kolei do operatora Play (do zgarnięcia 200 GB na start), Plus (do zgarnięcia 3 miesiące wybranego pakietu za 0 zł) i T-Mobile, przeniesiecie swój numer w ofercie na kartę tylko w salonach tych operatorów.

Jak zarejestrować przez internet numer na kartę

Dużo lepiej to wygląda w przypadku rejestracji przez internet numerów na kartę - oczywiście zawsze to można zrobić na miejscu w sklepie, od razu po zakupie startera któregoś z operatorów (na przykład w pobliskiej żabce), ale nie wszyscy są skłonni podawać swoje dane, niezbędne do rejestracji numeru w takich miejscach.

Jak to zrobić przez internet? Sprawdźmy.

Pamiętajmy przy tym, iż po rejestracji numeru u danego operatora, z chwilą gdy będziemy chcieli od razu przenieść ten numer do innego operatora, musimy wcześniej go aktywować - wystarczy w tym celu wykonać płatną usługę (zwykle na starterze jest już jakaś kwota do wykorzystania).

Może to być skorzystanie z transferu danych, wysłanie wiadomości SMS/MMS czy wykonanie połączenia telefonicznego.

Rejestracja numeru w Orange na kartę

W Orange możemy zarejestrować numer poprzez stronę operatora - pod tym linkiem, na dwa sposoby:

poprzez zalogowanie się do bankowości elektronicznej swojego banku,

poprzez przesłanie skanów dowodu osobistego.

Najprościej jednak będzie, jeśli mamy już zarejestrowany numer w ofercie na kartę Orange - może być abonament, może być oferta na kartę. Wówczas możemy skorzystać z aplikacji Mój Orange: Więcej–>Rejestracja numeru na kartę.

Ewentualnie pozostaje wysłanie z numeru, który chcemy zarejestrować bezpłatnego SMS-a pod numer 80280, wpisując w treści zarejestrowany już numer - to jeśli zarejestrowany numer mamy w ofercie na kartę.

W przypadku numeru w ofercie na abonament - w treści SMS-a wpisujemy numer, który chcemy zarejestrować.

Rejestracja numeru w Play na kartę

W Play na kartę mamy dwie możliwości (oczywiście oprócz tradycyjnej opcji w salonie operatora), jednak w nieco ograniczonej formie.

W aplikacji mobilnej Play24 jest opcja rejestracji numeru w ofercie na kartę, ale połączona z wybraniem pakietu miesięcznego. Bez tego nie przejdziemy procesu zamówienia nowej karty SIM i jej rejestracji (poprzez Moje ID - z odbiorem karty w automacie paczkowym lub poprzez kuriera).

Druga opcja, to rejestracja online numeru na kartę w aplikacji mobilnej lub przez stronę Millennium Bank, który chyba jako jedyny bank oferuje taką możliwość niemal wszystkich starterów w ofercie na kartę.

Rejestracja numeru w Plus na kartę

Podobnie jak w Orange, w Plusie możemy zarejestrować numer na kartę na dedykowanej stronie pod tym linkiem - potwierdzenie tożsamości poprzez bankowość internetową swojego banku.

Dodatkowa opcja, to wysłanie darmowego SMS-a pod numer 80106 o następującej treści:

Rejestracja numeru w T-Mobile na kartę

Został nam jeszcze T-Mobile, tutaj podobnie jak w Play, zarejestrujemy nowy numer na kartę w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile, z tą różnicą, iż nie trzeba tu wybierać od razu miesięcznego pakietu w ofercie na kartę.

Potwierdzenie tożsamości, również odbywa się przy wykorzystaniu platformy KIR - Moje ID, a więc przez bankowość internetową naszego banku.

Bez aplikacji mobilnej operatora, zarejestrujemy też numer poprzez wspomnianą już stronę i aplikację banku Millennium. Jest też opcja rejestracji przez telefon, ale nie poprzez wysłanie SMS-a, a kontakt z infolinią pod numerem 606 606 606. Konieczne jest tutaj posiadanie już zarejestrowanego numeru na kartę lub korzystanie z oferty na abonament.

