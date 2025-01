Światłowód i telewizja bez opłat przez pół roku w Play - czy to się opłaca?

Operator Play, pod koniec zeszłego tygodnia wprowadził w swojej ofercie na same światłowody i światłowody z telewizją promocję, w ramach której możecie korzystać z tych usług za darmo przez pół roku - począwszy od prędkości do 600 Mb/s. Sprawdzimy wszystkie warianty z tą prędkością, byście Wy nie musieli.

Wiadomą kwestią przy takich promocjach jest to, że operator tak konstruuje pakiety usług, byście wybierali te de facto droższe opcje, ale niekoniecznie takie, z których będziecie korzystać. Rozbijemy więc je na części pierwsze.

Reklama

W naszych wyliczeniach zakładamy, że jesteście nowymi klientami i chcecie skorzystać z najtańszej opcji, dostępnej w promocji pół roku bez opłat, czyli światłowody z limitem prędkości do 600 Mb/s.

W przypadku, gdy korzystacie już z jakiegoś abonamentu komórkowego w Play, od każdego wyliczenia możecie sobie odjąć 20 zł miesięcznie.

Światłowody w Play z limitem 600 Mb/s - pół roku za 0 zł

Zaczynamy od podstawowej oferty na same światłowody. Prędkość do 600 Mb/s kosztuje w niej 75 zł miesięcznie (już z wliczoną dzierżawą routera i dostępem do Amazon Prime przez całą umowę). Jeśli chodzi o usługę PlayNOW to w zasadzie to samo, co darmowa naziemna telewizja cyfrowa, więc warte tylko odnotowania.

Uwzględniając promocję, średni koszt za tą prędkość zamknie się Wam w kwocie 56,25 zł miesięcznie - bardzo dobra cena, a jak jeszcze odejmiemy wliczone 4,16 zł miesięcznie za Amazon Prime, da nam nieco pond 50 zł miesięcznie. Dla kontrastu powiem, że limit prędkości 300 Mb/s kosztuje w nju mobile 49 zł miesięcznie.

Światłowody z Netfliksem w Play

Wolicie Netfliksa (Plan Podstawowy) zamiast Amazon Prime? Warto od razu wykupić gotowy pakiet. Razem ze światłowodami z prędkością do 600 Mb/s zapłacicie tu 90 zł miesięcznie.

W przypadku osobnego wykupowania usług - światłowody w promocji za 56,25 zł i subskrypcja Neflix przez stronę za 33 zł miesięcznie, da Wam podobną kwotę 89,25 zł miesięcznie.

Światłowody z telewizją w Play - pół roku za 0 zł

Interesujący nas pakiet ze światłowodami z limitem do 600 Mb/s, telewizją z 215 kanałami oraz serwisami streamingowymi:

Reklama

Amazon Prime,

Viaplay Medium (do czerwca 2025 roku),

FilmBox,

Cinemax,

Eleven Sports,

SkyShowtime.

Kosztuje 140 zł miesięcznie, a uwzględniając promocję pół roku za 0 zł - 105 zł miesięcznie.

Co jednak, jeśli nie potrzebujemy tylu kanałów czy serwisów streamingowych? Musimy zakupić światłowody i telewizję osobno.

Reklama

Telewizja MAX w Play - pół roku za 0 zł

Mamy już światłowody z limitem prędkości do 600 Mb/s za 56,25 zł, możemy do tego z osobna wykupić telewizję. Jesteśmy już klientami Play, więc płacimy 20 zł miesięcznie mniej i ponownie możemy skorzystać z promocji pół roku za 0 zł.

I tak, w opcji z telewizją z 71 kanałami, razem ze światłowodami nasz koszt miesięczny zamknie się w kwocie 76,25 zł.

W opcji z telewizją z 208 kanałami i serwisami Viaplay Medium i FilmBox (Amazon Prime mamy już w pakiecie ze światłowodami), pół roku dostajemy za 0 zł, więc miesięcznie zapłacimy 33,75 zł, a ze światłowodami dokładnie 90 zł miesięcznie.

Dopiero w pakiecie z telewizją z 215 kanałami i wymienionymi już serwisami streamingowymi, opłaca się od razu wykupić pakiet promocyjny dla nowych klientów na światłowody z telewizją w Play. Kupując z osobna - za światłowody zapłacimy 56,25 zł, a za telewizję 48,75 zł, tak więc razem 105 zł miesięcznie - tyle samo, co od razu w pakiecie.

Źródło: Play.