Jak mieć tańszy internet przez całą umowę? Zmień operatora

Klienci telekomów, którym kończy się umowa, nie mogą zbytnio liczyć dziś na ciekawe propozycje przy przedłużeniu umowy. Ba, często są to droższe rozwiązania - droższe od tych, na które mogą obecnie liczyć nowi klienci. Pozostaje więc wypowiedzenie umowy i stanie się tym nowym klientem, jak nie u tego samego, to u innego operatora.

Rok temu, przy trzecim przedłużeniu umowy, mój operator zaproponował mi podwyżkę za pakiet łączony ze 100 zł na 120 zł - w zamian za szybszy internet i większy limit transferu w abonamencie komórkowym. Nie potrzebowałem - wybrałem pośrednie rozwiązanie, czyli umowę na czas nieokreślony za 110 zł, bez zmian dotychczasowych warunków umowy i mam spokój.

Reklama

Są już jednak operatorzy, którzy w zasadzie wyeliminowali już taką możliwość, stosując podwyżkę abonamentu o 10 zł, za każdy rok i kolejne na umowie na czas nieokreślony.

Pozostaje zmiana operatora, sprawdźmy więc na co mogą dziś liczyć nowi klienci. Skupimy się na samym internecie stacjonarnym/światłowodach, ale u niektórych operatorów sprawdzimy też oferty łączone, jeśli okażą się zbliżone cenowo do samodzielnego pakietu internetu.

Oczywiście, idealną sytuacją byłaby tu możliwość podłączenia do nju światłowód z limitem prędkości do 300 Mb/s za 49 zł miesięcznie - bez umowy na 2 lata, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. No, ale nie wszyscy mają taką możliwość, szczegóły znajdziecie w podlinkowanym wpisie.

Tańszy internet stacjonarny w Orange

Aktualnie w Orange obowiązuje promocja z darmowymi miesiącami - 2 miesiące (prędkość do 300 Mb/s), 6 miesięcy (600 Mb/s, 1 Gb/s, 2 Gb/s) lub 12 miesięcy dla prędkości 8 Gb/s.

Najkorzystniej zamówicie tu nową usługę światłowodów w pakiecie z limitem 600 Mb/s, gdzie standardowy abonament kosztuje 80 zł miesięcznie (liczone razem z obowiązkowym modemem), a uwzględniając darmowe miesiące, wyniesie on Was średnio 60 zł miesięcznie.

Wprawdzie pakiet z limitem 8 Gb/s ma aż 12 miesięcy za darmo, ale jak łatwo policzyć, da nam to średnio powyżej 80 zł miesięcznie. Wspominam jednak, bo może komuś zależeć na takiej prędkość, o ile są w zasięgu światłowodów z takimi prędkościami.

Tańszy internet stacjonarny w Play/UPC

W Play również podajemy dwie opcje. Najtaniej zamówicie obecnie samodzielny pakiet internetu z limitem prędkości 300 Mb/s, z dostępem do Amazon Prime za 65 zł miesięcznie.

Reklama

Jednak prędkość do 600 Mb/s, razem z telewizją (208 kanałów) i z dostępem (oprócz Amazon Prime) do Canal+ Filmy i seriale, Viaplay Medium i SkyShowtime, wyniesie nas średnio tylko o 5 zł miesięcznie więcej - 70 zł.

Tańszy internet stacjonarny w Plus/Netia

W Plusie prędkość do 300 Mb/s kosztuje standardowo 75 zł miesięcznie, ale w ofercie łączonej z abonamentem komórkowym z limitem 50 GB za 59 zł, to koszt 78 zł miesięcznie w pierwszym roku umowy, a w drugim 99 zł, czyli średnio 88,50 zł miesięcznie przez całą umowę - nieco ponad 10 zł miesięcznie drożej niż same światłowody.

Reklama

Jeśli chcecie tańszy sam internet, możecie wybrać światłowody w Netii, gdzie wyższa prędkość do 600 Mb/s kosztuje aktualnie 55 zł miesięcznie - pierwszy kwartał za 0 zł, co daje średnio 48,13 zł miesięcznie.

Jak na razie najtaniej, taniej nawet niż 300 Mb/s za 49 zł w nju mobile.

Tańszy internet stacjonarny w T-Mobile

W T-Mobile dostępna jest specjalna oferta na światłowody, w ramach której za prędkość do 300 Mb/s, w pierwszym roku będziecie płacić 20 zł miesięcznie, a w drugim 45 zł, co średnio da nam 32,50 zł miesięcznie.

Najkorzystniejsza cenowo opcja z wyżej wymienionych.

Tańszy internet stacjonarny w Vectra

Z ogólnopolskich operatorów pozostała nam Vectra, i tu również dwie opcje. Najtańszy pakiet internetu z limitem 300 Mb/s kosztuje 70 zł miesięcznie (razem z modemem), średnio miesięcznie (darmowy miesiąc przy umowie na 23 miesiące) - 67 zł miesięcznie.

Reklama

Z kolei pakiet internetu z limitem 1,2 Gb/s z telewizją za 140 zł, dostępny jest przez 12 miesięcy za 0 zł (przy umowie na 23 miesięce), co daje nam średnio dokładnie tyle samo, czyli 67 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.