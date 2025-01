Rok Ważności Konta (RWK) w ofertach na kartę, czyli jak nie martwić się doładowaniami

Usługa Rok Ważności Konta, przyda się zwłaszcza tym osobom, które zamawiają ofertę na kartę jako dodatkowy swój numer - obok głównego. Po co? Choćby po to, by skorzystać z tymczasowego numeru tylko do odbierania połączeń, na przykład przy sprzedaży samochodu (wierzcie mi, przydaje się i to bardzo) czy nawet stałego, właśnie do zostawiania go w różnych serwisach internetowych, które tego wymagają.

Dlaczego tylko rok? To maksymalny okres, na jaki operatorzy dają możliwość ustawienia ważności konta w ofertach na kartę. Aczkolwiek, przy płatnych usługach Roku Ważności Konta, można go aktywować kilkukrotnie, wówczas więc - ich koszt jednorazowy mnożymy razy liczbę lat, na ile chcemy ją aktywować.

Rok Ważności Konta w Orange na kartę

Zaczynając od operatora Orange, nie sposób tu wspomnieć wcześniej o jego submarce - nju mobile na kartę, gdzie mamy wręcz bezterminową ważność konta po pierwszym doładowaniu (może być za 5 zł).

Jedyna uciążliwość - jeśli można ją tak nazwać, to odpowiedź raz na 6 miesięcy na wiadomość SMS od operatora - czy nadal chcemy korzystać z tej karty SIM.

Z kolei w Orange Free na kartę, rok ważności konta, ale i bonusów kosztuje 29 zł rocznie.

O ile dni przedłużamy? Cena Komenda aktywacyjna SMS pod 8002 Aktywacja online +31 dni 7 zł START31 Mój Orange +93 dni 17 zł START93 +365 dni 29 zł START365

Nie ma tu już od jakiegoś czasu opłat za utrzymanie numeru, a więc wszystkie zgromadzone środki i transfer danych w ciągu roku, ważny jest przez 12 miesięcy od aktywacji opcji przedłużającej ważność konta głównego i bonusowych gigabajtów.

Rok Ważności Konta w Play na kartę

W Play na kartę była swojego czasu świetna opcja na konto bez terminu ważności, ale z chwilą gdy wprowadzono opłatę za utrzymanie numeru, nie jest to już tak wygodna opcja.

W to miejsce, warto skorzystać z oferty submarki Play - Fakt Mobile, gdzie każde doładowanie od 5 zł, wydłuża ważność konta - o 365 dni dla połączeń wychodzących i o 425 dni dla połączeń przychodzących. W innej submarce - Virgin Mobile, musi to być doładowanie za minimum 10 zł.

Rok Ważności Konta w Plus na kartę

W Plus na kartę Rok Ważności Konta kosztuje 29 zł, a w Plush na kartę 10 zł, jednak obowiązuje tu podobnie jak w Play na kartę - opłata za utrzymanie numeru, więc i tak trzeba wydać w miesiącu minimum 5 zł, by nie została ona pobrana ze zgromadzonych środków.

Korzystniej więc tu sięgnąć po ofertę a2mobile na kartę, gdzie nie ma opłat za utrzymanie numeru, a każde doładowanie wydłuża ważność konta na 12 miesięcy.

Rok Ważności Konta w T-Mobile na kartę

W T-Mobile na kartę, przyjemność braku konieczności doładowywania konta przez rok, kosztuje jednorazowe 30 zł.

Taka sama usługa i w tej samej cenie, dostępna jest w submarce - Heyah na kartę.

