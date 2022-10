Asus wypuścił na rynek telefon, który zdecydowanie przypadnie do gustu osobom, które kochają uniwersum DC.

Wśród bohaterów komiksów jest kilka marek, które zdecydowanie wyróżniają się spośród reszty. O ile nie każdy musi kojarzyć Fantastyczną Czwórkę czy Black Adama, to Supermana czy Batmana kojarzą wszyscy, niezależnie, czy czytają komiksy czy nie. Dlatego też kwestią czasu było, kiedy któraś z dużych firm tech zainteresuje się kolaboracją i wypuści smartfon "Batman Version". W końcu na rynku mamy już telefony z Dragon Balla, Star Wars czy House of the Dragon, więc wykorzystanie jednego z najsławniejszych bohaterów DC było tylko kwestią czasu

Tak powstał Asus ROG Phone 6D Batman Edition

Trzeba przyznać, że w tym wypadku Asus nie poszedł na łatwiznę i nie przykleił tylko loga Batmana na swój smartfon, ale zadbał o każdy szczegół. Urządzenia sprzedawane jest w specjalnej walizce, która przypomina wyglądem wyposażenie nocnego rycerza. W zestawie, oprócz samego telefonu jest m.in. pin do wyciągania karty sim w kształcie batarangu czy w pełni funkcjonalny, zasilany przez USB Bat-sygnał. Sam telefon również został przeprojektowany - teraz ledy na pleckach wyświetlają logo Batmana, a cały interfejs - AoD, czytnik linii papilarnych czy skórka Androida ma jak najlepiej oddawać klimat komiksów DC.

Jeżeli jesteście ciekawi, jak działa telefon Batmana, zachęcam do obejrzenia najnowszego filmu na AntywebTV.