Na żywo z Antarktydy – szalone wyzwanie internetowej gwiazdy

IShowSpeed rozbił bank w 2024 roku, a teraz jest gotowy do jeszcze bardziej hardcorowego streamowania.

Ten rok zdecydowanie należał do IShowSpeeda. Młody streamer z USA z internetowego trolla wyrósł do rangi międzynarodowej gwiazdy, za którą tłumy biegały nawet pod Krakowie i Warszawie. Darren Watkins zgarnął tytuł streamera roku za swoją europejską podróż i relacjonowanie jej na żywo, ale nie ma zamiaru się na tym zatrzymywać. Na 2025 rok szykuje największych dotychczas projekt – zamierza odwiedzić Antarktydę i pokazać ją widzom na Twitchu.

Reklama

Najpierw Antarktyda, potem kosmos

Zaledwie 19-letni streamer osiągnął już w internetowej karierze chyba wszystko. Spotkał największe gwiazdy piłki nożnej, uczestniczył w gali WWE jako maskotka napoju PRIME i przede wszystkim zyskał światową sławę dzięki relacjonowaniu na żywo przechadzek po europejskich miastach, podczas których musiał wręcz odganiać się od otaczających go tłumów młodych fanów.

Rok 2025 ma być dla IShowSpeeda jeszcze większy. Internetowy celebryta zapowiedział już wizytę w Afryce, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie, a światowe tournee ma zwieńczyć stream z Antarktydy, czyli coś, czego nie dokonał wcześniej żaden streamer.

To może wydawać się dość szalonym pomysłem, ale pamiętajmy, że Darren Watkins dysponuje naprawdę gigantycznym budżetem. Twórca może pochwalić się prawie 34 milionami subskrybentów na YouTube i zdolnościami do przyciągania nawet miliona widzów na transmisjach live, a to przekłada się nie tylko na ogromne zarobki z reklam, ale też stawia Speeda w roli idealnego partnera marketingowego dla dużych marek.

Speed ma w planach też dołączyć do innego popularnego streamera, Kai Centa, który chce podjąć współpracę z Elonem Muskiem i stremować z kosmosu. Taki projekt wymaga jednak większego zaangażowania i długiego okresu przygotowawczego, więc na razie możemy (chyba?) włożyć to między bajki.

Stock image from Depositphotos