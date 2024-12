To ma być najlepsza wyszukiwarka na świecie. Udostępniono ją wszystkim

OpenAI specjalizuje się w rozwijaniu sztucznej inteligencji, a jednym z jej najpopularniejszych projektów jest niewątpliwie ChatGPT. Marka ta zyskała sympatię użytkowników niemal od momentu swojego debiutu na rynku. Nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które ułatwiają internautom codzienne życie. Na początku roku po raz pierwszy pojawiły się informacje o nowym projekcie OpenAI, który dotyczy wyszukiwarki internetowej.

Reklama

Wówczas wiedzieliśmy jedynie, że chodzi o nowatorskie podejście do przeszukiwania sieci. Z czasem twórcy ChatGPT oficjalnie potwierdzili, że prototyp nowej wyszukiwarki SearchGPT trafił do wybranych klientów oraz partnerów. Narzędzie to wykorzystywało zaawansowane modele językowej sztucznej inteligencji do przeszukiwania internetu i prezentowania najlepszych wyników wraz z linkami do źródeł. Po kilku miesiącach uruchomiona została lista oczekujących, a dostęp do wyszukiwarki udostępniany był falami kolejnym użytkownikom. W październiku nowa funkcjonalność zadebiutowała oficjalnie – w ramach wyższych planów ChatGPT Plus oraz ChatGPT Teams.

SearchGPT dla wszystkich za darmo. Rewolucja w przeszukiwaniu sieci rozpoczęta

Teraz, przy okazji "kalendarza adwentowego" 12 Days of OpenAI firma oficjalnie potwierdziła, że SearchGPT udostępnione zostaje wszystkim użytkownikom ChatGPT. I to bez względu na to, czy korzystają z bezpłatnej wersji, czy posiadają jeden z droższych planów.

Udostępnieniu SearchGPT teraz to doskonały moment, gdyż na przestrzeni ostatnich miesięcy wyszukiwarka doczekała się znaczących usprawnień. To między innymi możliwość płynnego wyszukiwania treści w internecie przy tradycyjnej konwersacji z ChatGPT, czy lepsze doświadczenie na urządzeniach mobilnych. Co więcej, SearchGPT może być ustawione jako domyślna wyszukiwarka w przeglądarce Chrome.

By skorzystać z SearchGPT wystarczy być zalogowanym użytkownikiem ChatGPT. Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem chatgpt.com.