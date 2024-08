"Białe kołnierzyki" to amerykański serial, który w zręczny sposób łączył cotygodniowe zagadki kryminalne parując je z idealnym balansem humoru i dramatyzmu. Serial opowiadał historię Neala Caffreya, utalentowanego oszusta i fałszerza dzieł sztuki, który po latach działalności przestępczej zostaje w końcu schwytany przez agenta FBI: Petera Burke'a. Neal od początku zasłynął jako ten inteligentny, charyzmatyczny i sprytny. Dzięki tym cechom udało mu się unikać wymiaru sprawiedliwości przez długi czas. Po kilku latach latach spędzonych w więzieniu udaje mu się z niego uciec, ale... niespodzianka. Burke stale deptał mu po piętach.

Kiedy już udało się go schwytać — dostaje on propozycję nie do odrzucenia. FBI oferuje mu współpracę. Pozostanie na wolności i pomoc w rozwiązywaniu spraw związanych z jego specjalizacją: fałszerstwami i wszelkiej maści oszustwami. Szybko okazuje się, że Neal jest nieocenioną pomocą i wraz z Petem tworzą niesamowity duet, w którym z czasem zaczyna kiełkować przyjaźń, a losy tej dwójki splatają się na dłużej.

"Białe kołnierzyki" trafiły na ekrany w 2009 roku — i przez sześć sezonów smuciły, bawiły i ekscytowały widzów. W sumie doczekały się 81 odcinków. I kiedy wszyscy myśleli że to definitywny koniec - dekadę później serial powraca!

Wielki powrót "Białych kołnierzyków". Prace nad nową serią już trwają

"Białe kołnierzyki" nie zniknęły z anteny nagle. Po kilku solidnych sezonach — serial w dobrym stylu pożegnał się z widzami i chyba nikt nawet nie myślał, że akurat ten serial powróci na antenę w przyszłości. Nie dlatego że był zły. Jednak nigdy nie doczekał się on kultu takiego jak "Zagubieni" czy "Skazany na śmierć". To była po prostu solidna produkcja, której przez kilka lat udało się utrzymać uwagę i zainteresowanie widzów.

Teraz MAtt Bomer, czyli aktor który wciela się w rolę Neala Caffreya, w rozmowie z redakcją People zdradził, że rozmawiał już z twórcą serialu i scenariuszu, który ten tworzy.

Jest fantastyczny i całkowicie zgodny z serialem, który mogliśmy oglądać przez sześć sezonów. Naprawdę czuję się tak, jakby był w stanie kontynuować tam, gdzie skończyliśmy. To naprawdę inteligentny, zabawny, organiczny sposób na zebranie wszystkich postaci, aby oddać hołd Williemu Garsonowi, Diahann Carroll i ludziom, których straciliśmy po zakończeniu serialu, co było dla mnie naprawdę ważne. Jest to coś, co jeśli lubiłeś serial, naprawdę ci się spodoba - i będziesz się dobrze bawić!

Kiedy wielki powrót "Białych kołnierzyków"?

Niestety - na tę chwilę nie wiemy jeszcze, kiedy możemy się spodziewać powrotu. Projekt jest wciąż na etapie wczesnych prac, ale pewnym jest, że faktycznie istnieje i zabierze nas do świata szalonych przygód. Nieodżałowaną stratą będą jednak postacie w które wcielali się aktorzy, którzy odeszli. Trudno mi sobie wyobrazić ten serial bez Mozziego i June. Co prawda żadne z nich nie wcielało się w role pierwszoplanowe, jednak były one na tyle charakterne i istotne dla naszych bohaterów, że ich nieobecność bez wątpienia będzie wyraźnie odczuwalna.