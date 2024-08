Ukochana seria wraca w formie serialu! Zobacz, co obejrzeć w tym tygodniu

Bulion i inne namiętności

Film opowiada historię Eugénie, znakomitej kucharki, która od dwudziestu lat pracuje dla słynnego smakosza i gastronomika, Dodina Bouffanta. Ich relacja, początkowo czysto zawodowa, z czasem przeradza się w głębokie uczucie, które wyrażają poprzez wspólne gotowanie i tworzenie wyrafinowanych potraw. Eugénie i Dodin spędzają razem wiele lat, przygotowując wspaniałe buliony, sosy, przepiórki, turboty oraz warzywa z własnego ogrodu. Ich kuchnia staje się miejscem, gdzie rodzą się nowe przepisy i kulinarne odkrycia, a także przestrzenią, w której rozwija się ich romantyczna relacja. W rolach głównych występują Juliette Binoche jako Eugénie oraz Benoît Magimel jako Dodin Bouffant.

W kinach od 30 sierpnia

Czas Apokalipsy (wersja reżyserska)

odrestaurowana wersja klasycznego filmu Francisa Forda Coppoli, która oferuje nowe spojrzenie na tę epicką opowieść. Film jest luźną adaptacją opowiadania Josepha Conrada “Jądro ciemności” i przenosi widzów w sam środek wojny w Wietnamie w 1969 roku. Fabuła skupia się na kapitanie sił specjalnych, Benjaminie Willardzie, który otrzymuje tajną misję eliminacji pułkownika Waltera E. Kurtza. Kurtz, dawniej szanowany oficer, założył własne królestwo w dżungli, gdzie rządzi jako bezwzględny dyktator. Willard wyrusza w niebezpieczną podróż przez brutalne strefy walk, odkrywając coraz bardziej przerażające aspekty wojny i ludzkiej natury.

Film powraca na ekrany kin studyjnych i Multikina - sprawdźcie repertuary.

Władca Pierścieni. Pierścienie władzy - 2. sezon

Nowy sezon kontynuuje epicką opowieść o Śródziemiu, skupiając się na dalszych losach bohaterów i rosnącej potędze Saurona. Po wydarzeniach z pierwszego sezonu, Galadriela, grana przez Morfydd Clark, staje przed nowymi wyzwaniami. Wypędzony Sauron, bez armii i sojuszników, musi teraz polegać na swojej przebiegłości, aby odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie kolejnych Pierścieni Władzy, które umożliwią mu zniewolenie wszystkich ludów Śródziemia. Sezon ten wprowadza również nowe postacie i rozwija wątki znanych bohaterów. Sophia Nomvete jako księżniczka Disa oraz Owain Arthur jako Durin IV będą musieli zmierzyć się z chaosem, jaki wprowadzą pierścienie w królestwie krasnoludów.

Od 29 sierpnia na Prime Video

Terminator Zero

Osadzony w kultowym uniwersum Terminatora serial przenosi widzów w sam środek brutalnej wojny między ludźmi a maszynami. Akcja animacji rozgrywa się w dwóch liniach czasowych: w przyszłości, gdzie resztki ludzkości walczą o przetrwanie, oraz w roku 1997, kiedy sztuczna inteligencja Skynet zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości. Główna bohaterka, żołnierka z przyszłości, zostaje cofnięta w czasie, aby zmienić bieg historii. Jej misją jest ochrona Malcolma Lee, naukowca pracującego nad nowym systemem sztucznej inteligencji, który może zapobiec nieuchronnemu atakowi Skynetu.

Od 29 sierpnia na Netflix

Zbrodnie po sąsiedzku - 4. sezon

Dalsze przygody trójki amatorskich detektywów, którzy rozwiązują zagadki kryminalne w swoim apartamentowcu. Tym razem Charles, Oliver i Mabel stają przed najbardziej skomplikowaną sprawą, która wciąga ich w mroczne zakamarki przeszłości budynku i jego mieszkańców. W nowym sezonie bohaterowie odkrywają, że ich sąsiedztwo skrywa więcej tajemnic, niż mogli przypuszczać. Seria tajemniczych zniknięć i morderstw prowadzi ich do odkrycia tajnej organizacji, która od lat działa w cieniu. Każdy z bohaterów musi zmierzyć się z własnymi demonami, a ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. Obsada pozostaje niezmieniona, z Steve’em Martinem jako Charlesem, Martinem Shortem jako Oliverem i Seleną Gomez jako Mabel.

Od 27 sierpnia na Disney+

Kaos

Nowy serial Netfliksa, który wprowadza widzów w świat współczesnych interpretacji greckiej mitologii. Serial łączy elementy czarnej komedii i fantastyki, tworząc unikalne spojrzenie na życie bogów i ich interakcje ze śmiertelnikami. Głównym bohaterem jest Zeus, grany przez Jeffa Goldbluma, który zmaga się z paranoją i obawami o utratę swojej władzy. W serialu pojawiają się również inne znane postacie mitologiczne, takie jak Hera, Posejdon i Hades, każdy z nich przedstawiony w nowoczesny, często humorystyczny sposób.

Od 29 sierpnia na Netflix

