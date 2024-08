Jeżeli lubisz "Peaky Blinders", to prawdopodobnie nie chcesz przegapić także nowego produktu Stevena Knighta. Twórca kultowego serialu pracuje właśnie nad nowym projektem, który niebawem trafi do katalogu Disney+!

"A Thousand Blows" - oto nowy projekt twórcy "Peaky Blinders"!

Steven Knight ma na swoim koncie wiele hitów. Od tych filmowych jak "Cyganka", "Koliber", "Locke", "Podróż na sto stóp" czy "Ugotowany" na telewizyjnych i serialowych kończąc ("Milionerzy", "Detektywi", "Oddział dla zuchwałych", "Wielkie nadzieje" czy "Peaky Blinders" właśnie). Teraz zdolny scenarzysta i reżyser łączy siły z Disneyem i to właśnie dla ich katalogu stworzy zupełnie nowy serial osadzony w brutalnych realiach lat 80.

"A Thousand Blows" - serialowa opowieść o nielegalnym boksie

Nowy serial Stevena Knighta również postawi na kostiumową wizję osadzoną w pełnym niebezpieczeństw świecie. Podobnie jak "Peaky Blinders", ten również będzie osadzony w brytyjskich realiach. Tym razem jednak zabierze nas do Londynu lat 80. XX wieku. To właśnie w takiej oprawie śledzić będziemy historię głownego bohatera — Hezekiaha Moscowa (w tej roli Malachi Kirby). Jamajczyka, który trafia na brutalne ulice stolicy Anglii, które ogarnięte są postindustrialną rewolucją. To czas, w którym uliczna scena bokserska miała się lepiej niż kiedykolwiek. To właśnie w takich realiach Hezekiah pozna Mary Carr (w tej roli Erin Doherty), która stoi na czele damskiego gangu i każdego dnia walczy o przetrwanie na przesiąkniętych brutalnością ulicach Londynu. Z czasem nasi bohaterowie będą spotykać coraz lepszych przeciwników — ale też ich umiejętności będą lepsze niż wcześniej. Szybko jednak okaże się, że walka między tamtejszymi bohaterami zatoczy znacznie szersze kręgi niż tylko to, co odbywać się będzie na ringu. Jednym z głównych rywali Moscowa okaże się Sugar Goodson (w tej roli Stephen Graham).

W głównych bohaterów wcielą się dobrze znani aktorzy, ale spokojnie — w tle również nie zabraknie sław. Już teraz wiemy, że w "A Thousand Blows" wystąpią również m.in. Francisc Lovehall, Hannah Walters czy Darci Shaw.

"A Thousand Blows" - kiedy premiera nowego serialu twórcy "Peaky Blinders"?

Poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące nowego serialu, ale niestety - dla wszystkich chcących zaznaczyć datę premiery "A Thousand Blows" na czerwono w kalendarzu nie mam dobrych wieści. Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie serial trafi do katalogu Disney+. Wiemy jednak, że nie ma co spodziewać się go wcześniej, niż w przyszłym roku. Co do szczegółów - musimy jednak jednak uzbroić się w cierpliwość.