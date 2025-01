Tego serialu na Disney+ nie można przegapić. Niewiarygodna historia, która naprawdę się wydarzyła!

Tym razem to nie przedstawiciel gatunku seriali kryminalnych, z których to słyną Skandynawowie, a polityczna satyra - aczkolwiek oparta na prawdziwej historii.

Ma ona miejsce w czasie trwającej zimnej wojny w 1981 roku, kiedy to świat był na krawędzi wojny atomowej, a radziecki okręt podwodny U-137 wpada na skały na szwedzkich wodach terytorialnych, w pobliżu Karlskrony - obok ściśle tajnej bazy marynarki wojskowej. Okoliczności, w jakich to się wydarzyło zdradza już sam tytuł, ale nie będziemy odkrywać dalszych ich szczegółów.

Reżyser Björn Stein:

Prawdziwa historia stojąca za „Whiskey on the Rocks” jest zarówno dramatyczna, jak i absurdalna, co naszym zdaniem świetnie sprawdziło się jako podstawa politycznej satyry. Naszą ambicją było użycie wizualnego i pełnego napięcia języka, który kontrastuje i wzmacnia humor w sposób rzadko spotykany w komediach. Kiedy w narracji pojawia się prawdziwe napięcie, już znajdujemy się w tym świecie wizualnym. Mimo że wydarzenia w serialu miały miejsce ponad 40 lat temu, patrząc na dzisiejszy świat, historia ta wydaje się przerażająco aktualna.