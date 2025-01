Największe hity znów dostępne. Nie przegap tych filmów

Multikino ponownie zaprasza kinomanów w sentymentalną podróż do przeszłości! W ramach cyklu „Kultowe Kino” na wielkim ekranie można obejrzeć filmy, które na stałe wpisały się w historię kinematografii. To niepowtarzalna okazja, by ponownie przeżyć emocje związane z kultowymi produkcjami, a dla młodszych widzów – szansa na odkrycie filmowych perełek.

Reklama

Kultowe filmy ponownie w kinie - daty pokazów w Multikinie

W poprzednich edycjach cykl "Kultowe Kino" przypomniał widzom takie klasyki jak „Django”, „Rejs”, „Wilk z Wall Street”, „Gremliny rozrabiają” czy cała seria o Harrym Potterze. Seanse cieszyły się ogromną popularnością, co dowodzi, że magia kina wciąż przyciąga tłumy. Nowa edycja „Kultowe Kino” startuje już w styczniu i potrwa do końca lutego. W repertuarze znalazły się filmy, które zachwycają fabułą, grą aktorską i nowatorskim podejściem do sztuki filmowej.

Styczeń w Multikinie upłynie pod znakiem 30-lecia Searchlight Pictures. To okazja do zobaczenia w sumie czterech wyjątkowych filmów tego studia - za nami już dwa pokazy, a kolejny już dziś. "Birdman" to innowacyjny film Alejandro González Iñárritu, który zdobył 4 Oscary, w tym za najlepszy film i reżyserię. Michael Keaton wciela się w rolę aktora Riggana Thomsona, który próbuje odzyskać dawną sławę, wystawiając na Broadwayu sztukę na podstawie opowiadania Raymonda Carvera. Za tydzień odbędzie się pokaz doskonale znanego filmu "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". To mocny dramat Martina McDonagha, który zdobył dwa Oscary dla Frances McDormand i Sama Rockwella za role pierwszo- i drugoplanowe. Film opowiada o Mildred Hayes, która po śmierci córki wynajmuje trzy billboardy, by zwrócić uwagę na brak postępów w śledztwie.

Na początku lutego obejrzymy "Sklepik z horrorami", czyli musicalową komedię grozy w reżyserii Franka Oza, oparta na kultowym filmie Rogera Cormana z 1960 roku. Historia Seymour'a Krelborna, nieśmiałego pracownika kwiaciarni, który hoduje krwiożerczą roślinę Audrey II. W połowie przyszłego miesiąca pojawi się nie lada gratka dla niektórych widzów: "Czarnoksiężnik z Oz", czyli jeden z najbardziej znanych i lubianych filmów familijnych w historii kina, który zdobył dwa Oscary. Adaptacja powieści L. Franka Bauma opowiada o przygoda Dorotki, która wraz ze swoim pieskiem Toto zostaje porwana przez tornado do magicznej krainy Oz.

Dwukrotnie w Multikinie pokazana będzie "Casablanca". Romantyczny dramat wojenny Michaela Curtiza uznawany jest za jeden z najlepszych filmów wszech czasów. Akcja filmu rozgrywa się w okupowanym przez Niemców marokańskim mieście Casablanca, gdzie amerykański emigrant Rick Blaine spotyka swoją dawną miłość Ilsę Lund. Pod koniec lutego coś, na co czekam najbardziej: "Wróg numer jeden" - thriller Kathryn Bigelow, który zdobył 5 Oscarów, w tym za najlepszy film i reżyserię. Film opowiada o polowaniu na Osamę bin Ladena, przywódcę Al-Kaidy. Na ekranie opowiedziana została kontrowersyjna historia o jednej z najważniejszych operacji wojskowych w historii Stanów Zjednoczonych.

Harmonogram pokazów Kultowe Kino 2025 - styczeń i luty